Praha - Pořadatelé letních festivalů populární hudby oznámili první jména vystupujících hvězd. Do České republiky na festivalová pódia dorazí například americká zpěvačka Norah Jonesová, Sting nebo skupiny Evanescence, Team a Status Quo. Bohatou festivalovou nabídku rozšíří nová akce Slunovrat. Již začaly předprodeje vstupenek. ČTK o tom informovali organizátoři festivalů, kterých se každoročně koná několik stovek.

Festival Votvírák, největší český multižánrový hudební festival zaměřený převážně na rock, pop a hip hop v provedení českých a slovenských interpretů a hudebních seskupení, se bude konat od 16. do 18. června tradičně na letišti Boží Dar ve středočeských Milovicích. Novou akcí naopak bude festival Slunovrat, který se uskuteční ve dnech 23. až 24. června ve vodáckém kempu ve městě Sázava. V hlavním programu akce se objeví slovenský zpěvák Richard Müller, Aneta Langerová nebo Bratři Ebenové.

Britský skladatel a zpěvák Sting bude hlavní hvězdou Prague Metronome Festivalu, který se odehraje od 23. do 24. června na pražském Výstavišti.

Královéhradecká radnice příští rok nepodpoří konání festivalu Hip hop kemp. Pořadatel festivalu Radek Maliník řekl, že festival se v Hradci Králové přesto uskuteční. Stejně tak se na královehradeckém letišti bude konat od 4. do 6. července Rock for People. Přivítá cenami Grammy ověnčenou gothic rockovou formaci Evanescence v čele s uhrančivou Amy Leeovou, elektro-taneční The Bloody Beetroots, indie popové Foster the People nebo dravé Moose Blood.

Na festivalu Beats for Love v Ostravě, jedné z největších hudebních přehlídek v Česku, vystoupí příští rok britský producent a DJ Bruce Fielder známý pod uměleckým jménem Sigala. Půjde o jeho první vystoupení v Česku. Beats for Love se uskuteční od 5. do 8. července. Na festivalu Colours of Ostrava poprvé v ČR vystoupí britská soulová zpěvačka Laura Mvulová. Byla už hvězdou na festivalech Glastonbury nebo Womad. Festival se uskuteční od 19. do 22. července. Mezi jeho dosud oznámenými hvězdami jsou Imagine Dragons, Norah Jones nebo alt-J.

Německá metalová legenda Running Wild, zpěvák americké skupiny Mötley Crüe Vince Neil a skupina Zakk Sabbath se stanou příští rok hlavními taháky vizovického festivalu Masters of Rock. Hlavní část festivalu se odehraje 13. až 16. července. Britská kapela Status Quo a jejich tříakordové boogie bude jednou z hlavních atrakcí festivalu Benátská!, který se uskuteční od 27. do 30. července ve sportovním areálu v libereckém Vesci. Jeden z nejstarších českých festivalů zatím z dalších velkých hvězd oznámil slovenskou kapelu Team.

Lákadlem příštího ročníku festivalu Štěrkovna Open Music v Hlučíně na Opavsku bude herec a zpěvák Vojtěch Dyk v doprovodu brněnské kapely B-Side Band. Mezi dalšími účinkujícími budou skupina Mandrage, Sto zvířat nebo popoví Mirai. Festival se koná 28. a 29. července. Hudební festival Sázavafest naplánovaný na 3. až 5. srpna v zámeckém lesoparku ve Světlé nad Sázavou čekají v dalším ročníku organizační změny. Ředitelkou se stala Andrea Zdarsová, organizační tým se rozroste o nového hudebního dramaturga.

Master's Hammer, black metalová legenda, jejíž kult daleko přesáhl hranice rodného Československa, se vrací na jediný koncert. Vystoupení chystá v srpnu na metalovém festivale Brutal Assault, který se odehraje druhý víkend v srpnu v areálu barokní pevnosti Josefov u Jaroměře. Organizátoři festivalu doposud oznámili zhruba čtyři desítky kapel, kromě jiného Morbid Angel, Nile, Opeth, Possessed, Rotting Christ, Electric Wizard nebo Mayhem.

Letošní jednodenní Festival Okoř přivítá návštěvníky 19. srpna. Mezi zatím potvrzenými interprety jsou Michal Hrůza, Mig 21, No Name a Miro Žbirka.