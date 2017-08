Odolena Voda (u Prahy) - Letiště Vodochody nedaleko Prahy má od ministerstva životního prostředí (MŽP) platný posudek vlivu na životní prostředí. Je tak blíž rozšíření, může žádat o územní rozhodnutí. Pokud by přípravy pokračovaly ideálně, mohlo by rozšíření být hotové za sedm let, řekl dnes ČTK mluvčí investiční skupiny Penta Ivo Mravinac, která je investorem projektu. Rozhodnutí dnes ČTK potvrdilo i ministerstvo. Některé okolní obce s rozšířením letiště nesouhlasí a bojují proti němu. Obávají se například nadměrného hluku a dopadu na podzemní vody.

"Jsme stále v první polovině nekonečného maratonu, protože máme veledůležitou EIA, ale před sebou územní řízení a stavební povolení," uvedl Mravinac.

MŽP dnes vydalo ověřovací stanovisko, kterým potvrdilo původní pozitivní stanovisko EIA k záměru z roku 2013. "Ověřovací stanovisko je jedním z nezbytných podkladů pro oznamovatele, aby mohl zahájit povolovací řízení," řekla ČTK za ministerstvo Dominika Pospíšilová.

Ministerstvo v květnu zastavilo u posudku přezkumné řízení a byla potvrzena platnost stanoviska z roku 2013, ale ještě ověřovalo, jestli splňuje požadavky novely zákona z roku 2015, což dnes potvrdilo. Ověření mělo být podle původních informací hotové do letošních prázdnin.

"Stanovisko EIA z roku 2013 je tak platné a spolu s dnes vydaným ověřením použitelné jako jeden z nezbytných podkladů pro povolovací řízení, ve kterých se teprve bude fakticky rozhodovat o povolení záměru, jako je například územní řízení, stavební řízení a další," doplnila Pospíšilová.

Kladný posudek z roku 2013 obsahoval přes 120 podmínek, které investor musí splnit. Šlo například o dostavbu přivaděče na dálnici D8. Kvůli stížnostem starostů okolních obcí, kteří podali 40 podnětů, ho ministerstvo prověřovalo a v roce 2014 zrušilo. Splnění podmínek je zapracované v podkladech pro územní řízení.

Podklady nyní nechá letiště podle ředitele Martina Kačura ještě upravit. Několik podmínek ministerstvo podle dnešního rozhodnutí vypustilo. "Musíme aktualizovat některé další věci, protože mezitím se změnily jiné zákony," dodal Kačur. Jde například o posuzování hlukové zátěže a podobně. Podle ředitele se nyní nedá přesně odhadnout, jak dlouho zapracování potrvá, bude se ale jednat určitě o měsíce.