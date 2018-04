Koněšín (Třebíčsko) - Letecké muzeum v Koněšíně na Třebíčsku je po zimní přestávce opět pravidelně přístupné turistům. Od jeho otevření v polovině roku 2016 už ho navštívilo 13 tisíc lidí. Prohlédnout si mohou stíhačky, bombardéry, dopravní letouny i vrtulníky. Novinkou letošního roku je cvičná verze proudového stíhacího letadla L - 39 Albatros. V závěru minulé sezony přibyla do expozice salonní verze sedmimístného vrtulníku Mi - 2 nebo prototyp prvního československého dopravního letadla. ČTK to řekl provozovatel Zdeněk Svobodník.

Muzeum se do Koněšína přestěhovalo z Olomouce, kde bylo sedm let. Je umístěné v areálu bývalého sportovně rekreačního zařízení Radarka. "Olomouc sice byla velké město, ale tady to funguje mnohem líp, máme i větší návštěvnost. Na jeden návštěvnických den to vychází asi na 100 lidí," řekl Svobodník.

Na přibližně čtyřech hektarech lze vidět dvě desítky strojů pod širým nebem, vyzkoušet si letecký simulátor a projít první malou krytou expozicí. "Na prázdniny bude stát druhá krytá expozice a během tohoto roku bychom chtěli dokončit alespoň hrubou stavbu další, protože letadla venku trpí. Rádi bychom v budoucnu měli v hangárech veškerou techniku," nastínil Svobodník.

Muzeum spolupracuje s Vojenským historickým ústavem Praha i nedalekou leteckou vojenskou základnou v Náměšti nad Oslavou. Připravuje dětský den, zapojuje se do akce Muzejní noc a pořádá multižánrový hudební festival.

Koněšínské letecké muzeum je jedním z mála svého druhu v Česku. Prozatím bude otevřeno jen o víkendech a svátcích, přes letní prázdniny bude přístupné denně.