Le Mans (Francie) - Jakub Kornfeil obsadil v dramatické motocyklové Velké ceně Francie v třídě Moto3 šesté místo a zaznamenal nejlepší výsledek v sezoně. Český jezdec dostal v průběhu závodu v Le Mans penalizaci 1,3 sekundy za zkrácení trati, jež ale nakonec vzhledem k rozestupu mezi závodníky nehrála roli. Závod MotoGP vyhrál mistr světa Marc Márquez ze Španělska, Karel Abraham na sedmnáctém místě nebodoval.

Pětadvacetiletý Kornfeil po životní kvalifikaci startoval z druhého místa a úvod se mu vydařil. Druhou pozici si nejen udržel, ale dokonce i chvíli vedl a zajel rekord okruhu, který byl ale následně překonán. "Myslím, že dnešní závod jsme si všichni moc užili. Bojovat o vítězství byl nářez a jsem moc rád, že jsme v takovém tempu vydrželi celý závod," uvedl na facebooku Kornfeil.

Postupně se pole závodníků sjelo a Kornfeil se v asi desetičlenné skupině zařadil na pátou pozici. V jeden moment kyjovský rodák vyjel z trati, a protože se ji tím zkrátil, udělili mu komisaři penalizaci 1,3 sekundy ke konečnému času. "Nevím, proč bych měl být trestaný za manévr, který mně nic nepřinese a jen přispěje k bezpečnému průjezdu celým sektorem... Ale co se dá dělat," řekl český závodník.

Další dramatický moment zažil Kornfeil v závěru. Těsně před ním spadl Ital Enea Bastianini a český jezdec neměl jinou možnost než jeho motocykl "přeletět". Dopadl poté mimo trať a bravurně tuto motokrosovou vložku ustál.

"Když jsem viděl, jak tam letí jeho motorka, jediné, co mě napadlo - přidej plyn a do stupaček. Dopad byl dost tvrdý. Zadní tlumič šel nadoraz a byla to taková rána, že se mně nafoukl airbag v kombinéze. Byl jsem z toho dost otřesený a poslední kolo závodu bylo dost bolestivé. Už jsem se nemohl dočkat, až se protáhnu," popsal Kornfeil neobvyklou situaci, jež se stala bezprostředně po závodě hitem na internetu a sociálních sítích.

Incident stál Kornfeila pokles na osmou pozici, nicméně změnám pořadí nebyl konec. V poslední zatáčce v boji o vítězství skončil po "highsideru" na zemi Ital Marco Bezzecchi, jemuž se nestačil vyhnout Španěl Jorge Martín a také havaroval. Do cíle dojel jako první nikým neohrožován Fabio Di Giannantonio, jehož radost ale netrvala dlouho. Dodatečně udělená třísekundová penalizace za zkrácení trati Itala odsunula až na čtvrtou pozici a premiérovou výhru slavil Španěl Albert Arenas.

Kornfeil dojel bezpečně šestý a o nejlepší výsledek od druhého místa v Malajsii 2016 ho tak nemohla připravit ani penalizace. V průběžném pořadí MS zůstal český jezdec devátý, navzdory dnešní nule na kontě je stále v čele jeho týmový kolega Bezzecchi.

V královské MotoGP vyhrál třetí Velkou cenu za sebou mistr světa a lídr pořadí Márquez. Na pódium doprovodili továrního jezdce Hondy Italové Danilo Petrucci a Valentino Rossi, kteří za ním skončili s velkým odstupem. Závod ke zklamání sto tisíc diváků nedokončil domácí favorit Johann Zarco, jenž po kvalifikačním vítězství v úvodních kolech závodu upadl.

Šestinásobný mistr světa Márquez má po pěti Grand Prix v čele náskok už 36 bodů před krajanem Maverickem Viňalesem a 37 před třetím Zarcem.

Abrahamovi se v Le Mans nevydařila už kvalifikace, v níž byl poslední, a dnes dojel jako předposlední sedmnáctý. Mimo patnáctku skončil počtvrté za sebou, jediný bod má z úvodní Velké ceny Kataru.

Velká cena Francie, závod MS silničních motocyklů v Le Mans:

Moto3: 1. Arenas (Šp./KTM) 37:40,056, 2. Migno (It./KTM) -0,160, 3. Ramírez (Šp./KTM) -0,709, 4. Di Giannantonio -1,811, 5. Antonelli (oba It./Honda)-2,305, 6. Kornfeil (ČR/KTM) -5,487.

Průběžné pořadí MS (po 5 z 20 závodů): 1. Bezzecchi (It./KTM) 63, 2. Di Giannantonio 59, 3. Canet 56, 4. Martín (oba Šp./Honda) 55, 5. Migno 45, 6. Ramírez 37, ...9. Kornfeil 36.

Moto2: 1. Bagnaia (It./Kalex) 40:40,162, 2. A. Márquez -2,709, 3. Mir (oba Šp./Kalex) -4,865, 4. Schrötter (Něm./Kalex) -7,041, 5. Vierge (Šp./Kalex), 6. Oliveira (Portug./KTM) -9,943.

Průběžné pořadí MS (po 5 z 19 závodů): 1. Bagnaia 98, 2. Oliveira 73, 3. A. Márquez 67, 4. Baldassarri 64, 5. Pasini (oba It./Kalex) 58, 6. Vierge 52.

MotoGP: 1. M. Márquez (Šp./Honda) 41:49,773, 2. Petrucci (It./Ducati) -2,310, 3. Rossi (It./Yamaha) -5,350, 4. Miller (Austr./Ducati) -6,314, 5. Pedrosa (Šp./Honda) -7,419, 6. Lorenzo (Šp./Ducati) -10,355, ...17. Abraham (ČR/Ducati) -56,872.

Průběžné pořadí MS (po 5 z 19 závodů): 1. M. Márquez 95, 2. M. Viňales (Šp./Yamaha) 59, 3. Zarco (Fr./Yamaha) 58, 4. Rossi 56, 5. Petrucci 54, 6. Miller 49, ...23. Abraham 1.