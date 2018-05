Bzenec (Hodonínsko) - Lesy ČR se chystají na očekávané vylíhnutí chroustů v roce 2019 u Bzence na Hodonínsku. Rojení má být mimořádně silné, podnik jedná o leteckém postřiku. ČTK to řekla mluvčí lesů Eva Jouklová. Chrousti ničí lesní porosty. Jejich larvy napadají kořeny a dospělí chrousti se živí listy stromů. U Bzence se naposledy rojili v roce 2015, tehdy kraj letecký postřik nepovolil.

Chrousti se u Bzence ve čtyřletém cyklu momentálně nachází v půdě ve stadiu larvy, což je poslední vývojové stadium. Po přezimování larvy obnovily svou aktivitu a do počátku léta budou podle Jouklové ještě poškozovat kořenový systém dřevin. Poté se zakuklí a v příštím roce bude podle lesů na začátku května následovat hromadné rojení.

"K rojení v roce 2019 určitě dojde, na základě hodnocení ponrav v půdních sondách bude rojení mimořádně silné, silnější než v roce 2015. Jednáme s příslušnými orgány ochrany přírody o možnosti leteckého zásahu, zpracovává se expertní posudek o možných dopadech zásahu na životní prostředí," uvedla Jouklová. Doplnila, že zatím to ale vypadá, že úřady záměr podniku zamítnou.

Chrousti se u Bzence naposledy vylíhli v roce 2015, tehdy jejich hubení leteckým postřikem Jihomoravský kraj nepovolil. Pracovníci ochrany přírody krajského úřadu poukazovali na to, že by postřiky hubily i chráněný hmyz žijící v okolí Bzence. Je to přírodně cenná oblast nazývaná Moravská Sahara. S chrousty se tato lokalita potýká už od svého zalesnění v 19. století. Jedná se o oblast takzvaných vátých písků, v níž byly kdysi zaznamenány písečné bouře. Pak ji ale lesníci osázeli.

Náklady na aplikaci postřiku Lesy ČR vyčíslily v případě jeho maximálního plošného rozsahu na zhruba čtyři miliony korun. Podle Jouklové by ale lesníci uvítali i možnost zasáhnout jen na části území. "Zásah by byl cílený na listnaté porosty v komplexu lesa mezi Strážnicí, Bzencem a Hodonínem, v součtu by se jednalo o několik set cíleně ošetřených hektarů. Postřik by se aplikoval z vrtulníku," uvedla mluvčí.

Letecké postřiky snížily populaci chroustů v této oblasti v letech 1999 a 2003. V květnu 2012 zničil požár 165 hektarů lesa na Moravské Sahaře. Byl to největší přírodní požár v novodobé historii Česka. Jeho příčinu se nepodařilo zjistit. Právě obnovu této lokality přemnožení chrousti komplikují. Podle mluvčí některé tamní plochy už musely být zalesněny poněkolikáté.