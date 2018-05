Český Krumlov - Lesy ČR dnes zahájí odlamování asi tisícitunového bloku Barevné skály u Českého Krumlova, kde hrozilo, že se odlomí. Státní plavební správa kvůli tomu omezila provoz na Vltavě. Vodáci projedou pod skálou pouze ve vzdálenosti do pěti metrů od levého břehu, jez u pravého břehu se splouvat nesmí. Původně měly práce začít příští pondělí, ale Lesy ČR termín posunuly na dnes.

U levého břehu vytvořilo Povodí Vltavy pro vodáky přenášecí lavici, díky níž lze jez překonat, v nejvzdálenějším místě od skály. Majitelé vodáckých kempů a půjčoven nainstalují před propust ještě síť.

První etapa prací potrvá podle odhadů do 30. června. "Pokud bude nadále hrozit, že se odlomí další část horniny, druhá etapa naváže na první a může skončit asi v polovině července, což by bylo omezení pro vodáky. Pokud by znalec vyhodnotil, že už to není havarijní stav, tak by další práce začaly začátkem příštího roku," řekla už dříve mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.