Paříž - Generálka na čtvrtfinále mistrovství světa českým hokejistům nevyšla. Po pěti výhrách za sebou na turnaji podruhé neuspěli a po prohře 1:3 se Švýcarskem se připravili o druhé místo v pařížské skupině B. Kapitán českého týmu Jakub Voráček nicméně novinářům řekl, že je lepší prohrát poslední zápas ve skupině než ten čtvrtfinálový.

"Byl to těžký zápas. Oni výborně blokovali střely, byli v lajnách. Snažili jsme se je přebruslit v útočné třetině, strašně jsme se nadřeli na každou šanci. Chce to trošku zjednodušit hru. Když blokují střely, tak se snažíte najít extra nahrávku. Lepší prohrát teď než ve čtvrtfinále," řekl Voráček.

Soupeře pro čtvrteční boj o semifinále i dějiště dalšího utkání tak českým reprezentantům odtajní až večerní zápasy. Čeká je Rusko či USA, v případě Američanů by se stěhovali do Kolína nad Rýnem.

Češi už od druhé minuty prohrávali po trefě Vincenta Praplana. Sami se těžko prosazovali proti soupeřově defenzivě a od poloviny utkání navíc doháněli dvoubrankovou ztrátu. "Oni hráli v pěti kolem branky, není to tak jednoduché se tam dostat," navázal útočník Philadelphie.

"Postavili se tam. Nechali nám ten vnějšek, když jsme se snažili vystřelit, tak tam nikdo nebyl a nebo jsme tam ten puk nedostali. Musíme na tom zapracovat," podotkl Voráček, jemuž je jasné, že by podobná hra na úspěch v play off nestačila. "Musíme hrát líp než dneska. Když budeme hrát stejně, tak budeme neúspěšní."

Po trefě Romana Červenky na 1:2 z 35. minuty Češi výrazně ožili, ale na vyrovnání nedosáhli a v 53. minutě pojistil švýcarskou výhru Damien Brunner. "Když jsme dali gól, tak jsme hráli líp. Ve třetí třetině jsme se tam snažili dostat, pár šancí tam bylo, že by to byly loženky, to se říct nedá. Musím dát kredit Švýcarům," prohlásil Voráček.

Bez ohledu na večerní vývoj mají svěřenci trenéra Josefa Jandače v plánu ještě středeční trénink v Paříži. "Teď jsme dohráli zápas, zregenerujeme a víc budu řešit večer," dodal Voráček.