Londýn - Emoce, které v úterý oštěpařka Barbora Špotáková prožívala po zisku titulu mistryně světa v Londýně, překonaly i pocity po triumfu na olympijských hrách v Pekingu. Nic lepšího během své dlouhé kariéry nezažila. Má pocit, že ziskem titulu mistryně světa po deseti letech se kruh uzavřel. Zároveň si ale nyní nedokáže představit život bez atletiky.

Bezprostředně po druhém pokusu Špotáková nevěřila, že to bude vítězný hod. "Byla jsem taková neklidná, protože ta vzdálenost nebyla dobrá. A hlavně se mi ten hod nepovedl. Věděla jsem se, že není povedený. Takže toho jsem se jediného bála," řekla. Zároveň ale měla celý den zvláštní pocit, že dnešní soutěž dobře dopadne.

Vybavovala se jí i symbolika výročí. Letos to bylo deset let od titulu mistryně světa v Ósace a pět let od zlata na OH v Londýně. Od té doby žádnou světovou soutěž nevyhrála. "Byla dobrá volba zůstat u atletiky ještě po Riu. Tohle byla motivace, Londýn. A ukázalo se to jako dobrý krok, že to stálo za to," tvrdila Špotáková.

Krátce po závodě šla na vyhlášení a její fanklub i další čeští fanoušci ji dojali. "Prostě větší emoce na závodech jsem nezažila nikdy, a to jsem těch závodů úspěšných zažila docela hodně," popisovala.

Jaká bude její atletická budoucnost, ještě sama neví. "Asi je to malinko takové zvláštní, jako kdyby se kruh uzavíral. Ale já si nedovedu představit svůj život bez atletiky, zatím. Takže sice se kruh uzavírá, ale možná že se úplně neuzavřel," dodala.