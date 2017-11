Brno - Brněnskému fotbalistovi Michalovi Škodovi stačila minuta na hřišti,a by jako střídající hráč zařídil Zbrojovce výhru 1:0 nad Teplicemi. Jeho třetí gól v sezoně byl o to cennější, že přišel v oslabení a dostal Brno ze dna tabulky. Navíc šlo o opravdu pěknou trefu, kterou sám střelec označil za nejhezčí v kariéře.

"Lépe to snad trefit nešlo. Nevzpomínám si, že bych po střídání dal takhle rychle branku, navíc takovou parádní. Byla to asi má nejhezčí branka," prohlásil Škoda po utkání novinářům. "Střelu z dálky nemám špatnou, ale většinou dávám góly jinak," dodal autor prvního brněnského gólu po 357 minutách.

Prosadil se v 86. minutě krátce po svém střídání. "Sice jsem dnes od trenéra nedostal tolik prostoru, ale to není podstatné. Minule jsem hrál celé utkání a neskóroval jsem, nyní mi stačila jedna střela. Od trenéra jsem dostal pokyn, abych hrál na pravé straně, přičemž jsem původně chtěl jít na levou. Vyšlo to, dostal jsem se do šance a máme tři body. Kluci celý zápas neskutečně odbojovali a myslím si, že jsme celkově byli celý zápas lepším týmem," hodnotil útočník Zbrojovky.

Brno přitom hrálo od 40. minuty v deseti bez vyloučeného Francise Koného, který dostal dvě rychlé žluté karty. Nejprve za zakopnutí míče a následně za strčení do protihráče.

"Francis Koné nás bohužel oslabil, nemělo by se to stávat. Oba přestupky byly zbytečné. Je to zkušený hráč, měl by si dát pozor, ale paradoxně nám to pomohlo. V deseti jsme Teplice přehrávali a zaslouženě urvali vítězství," dodal Škoda.

Souhlasil s ním i zkušený spoluhráč Jan Polák. "Francis udělal chybu, nedá se to omluvit. Byla to od něj hloupost. Znám situace, kdy má člověk tmu před očima, ale bylo to od něj zbytečné. Naštěstí se vyhrálo a jedeme dál," řekl kapitán Zbrojovky. "Snažili jsme hrát kompaktně, držet při sobě, semknout se. To se povedlo, nezmatkařili jsme a chtěli hrát na brejky. Obranu jsme drželi a čekali na šanci. Tu využil Michal Škoda a jsme za to rádi," dodal Polák.