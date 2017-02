Ilustrační foto - Vlaky soukromého dopravce Leo Express (na snímku z 13. listopadu je jeden z nich na pražském Hlavním nádraží) jezdí od poloviny letošního roku v provozním zisku bez započtením úroků daní a odpisů (EBITDA). Ztrátu ze začátku provozu, kdy jezdily málo obsazené, se ale do konce roku dotáhnout nepodaří. Na dnešním setkání s novináři to řekl ředitel společnosti Leoš Novotný.

Ilustrační foto - Vlaky soukromého dopravce Leo Express (na snímku z 13. listopadu je jeden z nich na pražském Hlavním nádraží) jezdí od poloviny letošního roku v provozním zisku bez započtením úroků daní a odpisů (EBITDA). Ztrátu ze začátku provozu, kdy jezdily málo obsazené, se ale do konce roku dotáhnout nepodaří. Na dnešním setkání s novináři to řekl ředitel společnosti Leoš Novotný. ČTK/Krumphanzl Michal

Praha - Soukromý dopravce Leo Express vloni svezl svými vlaky a autobusy celkem 1,4 milionu cestujících. Meziročně jde o téměř třetinový růst. Největší nárůst firma zaznamenala na nových linkách z Prahy do Mnichova, Varšavy a do Lvova. ČTK to dnes řekl výkonný ředitel Leo Expressu Peter Köhler. Společnost podle předběžných neauditovaných výsledků zůstala i v loňském roce ve ztrátě zejména kvůli odpisům za vlaky, úrokům a nákladům na rozvoj společnosti.

Tržby společnosti patřící podnikateli Leoši Novotnému se vloni podle předběžných údajů zvýšily na zhruba 340 milionů korun, což je meziročně zhruba 40procentní růst. Kromě vyššího počtu pasažérů se na nárůstu tržeb projevil i loňský nákup firmy TigerExpress, zajišťující přepravu mikrobusy především na linkách mezi různými polskými městy a Bratislavou a Vídní.

Největším projektem Leo Expressu v letošním roce je dlouhodobě plánovaný vstup na železniční trh v Polsku. Společnost zatím neuvedla, na které konkrétní trase by měly její vlaky jezdit. Přesto už ale požádala tuzemské ministerstvo dopravy, aby přestalo dotovat linky do Krakova a Varšavy, které v současnosti provozují České dráhy.

Do roku 2018 pak firma plánuje na český trh přivézt první vozidla, která vyvíjí ve spolupráci s čínským výrobcem CRRC. Podle Köhlera společnost očekává, že od roku 2019 přestane ministerstvo dopravy komplexně dotovat dálkové expresní linky. Na část páteřních linek spojujících Česko s okolními státy by proto chtěla svoje soupravy nasadit.

Přepravní výsledky za loňský už začátkem týdne ohlásili největší konkurenti Leo Expressu, České dráhy a RegioJet Radima Jančury. Státnímu dopravci vloni zrostl počet cestujících o téměř 1,8 milionu na 171,5 milionu, RegioJet pak oznámil jen ve vlacích pětinový růst pasažérů na 3,72 milionu cestujících.

Leo Express zahájil činnost v roce 2013 jako železniční přepravce. Provozuje kromě osobních vlaků i autobusové linky. Loni dopravce snížil ztrátu na 67 milionů korun ze 135 milionů Kč v roce 2014. Letos v pololetí firma hospodařila se ztrátou 31 milionů korun.