Na nádraží v Přerově zřejmě kvůli indispozici strojvedoucího narazil 5. června ráno vlak Leo Express do zarážedla na konci koleje. Při nárazu popadali ve vozech lidé. Na místě bylo včetně strojvedoucího zraněno 15 lidí. Ve většině případů šlo o lehčí zranění, dva cestující odvezli záchranáři do olomoucké nemocnice. ČTK/Drážní inspekce

Přerov - Za nehodou vlaku Leo Express, který minulý týden narazil při brzdění do zarážedla na přerovském vlakovém nádraží, nestojí žádná technická či organizační chyba. Vyplývá to z výsledků interního šetření společnosti Leo Express. ČTK o tom dnes informovala mluvčí dopravce Kateřina Veitová. Po nehodě mluvili policisté i záchranáři o zdravotní indispozici strojvůdce. Mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal dnes ČTK řekl, že vyšetřování pokračuje. Při nehodě bylo zraněno podle inspekce 18 lidí, škoda na vlaku přesáhla 20 milionů korun.

"Do této chvíle jsme již analyzovali automatické záznamy o jízdě, technický tým důkladně prozkoumal stav havarovaného vlaku a současně i jeho technické funkce. Podle předběžných výsledků nebyla odhalena žádná technická či organizační chyba," uvedla mluvčí firmy Veitová. Podotkla, že díky rychlému účinku brzd spolu s deformačními zónami na čele vlaku byl náraz zmírněn.

Společnost Leo Express okolnosti nehody vyšetřovala interně, nehodu vyšetřují po své linii také policie a Drážní inspekce. Vyšetřování ze strany dopravce i podle Veitové pokračuje, konečné výsledky lze očekávat během několika měsíců. Podobně mluví i inspektoři. "Tato mimořádná událost je stále v šetření a celkové oficiální výsledky šetření bych očekával až s vydáním závěrečné zprávy, tedy za několik měsíců. Celkově byla dosud vyčíslena škoda na 20 milionů korun na vlaku a 50.000 na trati," řekl dnes ČTK mluvčí inspekce Martin Drápal.

Nehoda se stala minulý týden v pondělí ráno na 1. nástupišti, když na přerovské nádraží přijížděl vlak Leo Express ze Starého Města u Uherského Hradiště. V Přerově měl vlak končit. Podle mluvčího hasičů a záchranné služby Zdeňka Hošáka byla ve vlaku stovka cestujících. Mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal uvedl, že vlak projel návěstidlo zakazující jízdu a následně se srazil se zarážedlem kusé koleje. Na místě ošetřili záchranáři 15 lidí, Drážní inspekce mluví o 18 zraněných včetně tří zaměstnanců dopravce.

Leo Express kvůli nehodě přišel o jednu ze svých pěti vlakových souprav a musel dočasně zrušit několik pravidelných spojů. Oprava jednotky potrvá několik měsíců. Společnost do odvolání zrušila spoje z Bohumína do Prahy ve 04:55 a v 10:55 a opačným směrem z Prahy do Bohumína s odjezdy v 07:13 a 15:13. Omezení trvají i nadále, řekla dnes ČTK Veitlová.

Vedení firmy dnes uvedlo, že v souvislosti s nehodou bude hledat další cesty ke zvýšení bezpečnosti provozu. Jedním z takových kroků je instalace evropského zabezpečovače ETCS na všechny vlakové soupravy Leo Express, který umožňuje vlaku přijímat přesnější informace od traťové části zabezpečovacího zařízení, uvedl generální ředitel společnosti Leo Express Peter Köhler.