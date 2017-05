Praha - Soukromý dopravce Leo Expres loni prohloubil ztrátu na zhruba 110 milionů korun, meziročně jde o propad o deset milionů korun. Tržby vzrostly o 47 milionů korun na přibližně 300 milionů korun. Vyplývá to z konsolidované závěrky, kterou společnost zveřejnila na svých internetových stránkách. Pokud by byly do konsolidovaných tržeb zahrnuty tržby z nově nabytých akvizic, vzrostly by na 350 milionů Kč, uvedl management firmy.

Nárůst tržeb souvisí s růstem počtu cestujících, kterých loni ve vlacích a autobusech společnosti přibylo o 30 procent na 1,4 milionu.

Leo Express během loňského roku rozšiřoval především síť autobusových linek. Společnost vstoupila na trhy v Rakousku a Německu, mimo jiné spustila linky do Vídně, Lince a Salzburku. "V roce 2017 budeme nadále doplňovat naši autobusovou síť a hlavně se připravovat na rozšíření vlakové sítě díky nově objednaným jednotkám," uvedl předseda představenstva a majitel společnosti Leoš Novotný.

Společnost podepsala smlouvu s čínským výrobcem CRRC na dodávku tří vlakových souprav s opcí na možný nákup dalších 30 strojů. Alespoň část opce na nákup dalších vlaků hodlá společnost během letošního roku využít, dodal Novotný.

Leo Express nedávno uvedl, že dokončil technické úpravy svých prvních pěti vlaků na provoz po polských kolejích. Kdy ale provoz zahájí, společnost neuvedla s tím, že nemá dosud všechna potřebná povolení.

Leo Express zahájil činnost v roce 2013 jako železniční přepravce. Provozuje kromě osobních vlaků autobusové linky. Konkurenční České dráhy loni přepravily 171,5 milionu pasažérů a hospodaření zakončily se ziskem 882 milionů korun.