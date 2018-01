Praha - Lékaři začali s novým rokem povinně vydávat elektronické recepty na léky. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), který centrální úložiště spravuje, se problémů objevilo jen minimum. Asi 8000 lékařů ještě nemá vyřízené žádosti o registraci, většina z nich čeká na ověření České lékařské komory. Registrováno bylo ke konci roku 37.199 lékařů. K dnešní 15:00 lékaři předepsali již téměř 146.000 elektronických receptů a na více než 89.000 si pacienti vyzvedli své léky.

Někteří lékaři systém kritizují, je to podle nich pomalejší než vypsat papírový recept. Soukromá praktická lékařka Michaela Sporková, která ordinuje v okrajových plzeňských čtvrtích Křimice a Radčice, například řekla ČTK, že vydání jí trvá dvakrát tak dlouho, než když recept vypisovala ručně. Problém to podle ní může být ve chvíli, kdy vypukne například chřipková epidemie a čekárny budou plné.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ohlásil, že SÚKL nebude lékaře první rok za nepoužívání eReceptů pokutovat. Například v Pardubickém kraji dnes podle odhadu krajského předsedy Sdružení praktických lékařů Jiřího Zdražila nezačala vydávat elektronické recepty pětina až čtvrtina praktiků. Nepřipojili se zvláště starší lékaři, kterým přišly přístupové údaje do systému až koncem loňského roku, nebo si o přístup ani nepožádali.

Systém ověřování lékařů žádajících o registraci je poměrně komplikovaný. Musí si vytvořit certifikát k elektronickému podpisu, jejich členství musí potvrdit Česká lékařská komora (ČLK). Potom SÚKL lékaři zašle doporučený dopis s přihlašovacími údaji, které aktivuje, až se mu vrátí doručenka.

SÚKL loni slíbil stihnout registrace těch doktorů, kteří si podají žádost do 26. listopadu. To se mu ale nepodařilo. "Rádi bychom dnes najeli na elektronické recepty, kdybychom ovšem od SÚKL dostali přihlašovací údaje. Nemáme je. Ačkoli jsme zažádali ve lhůtě, kdy garantovali zaslání do konce roku, pokud ta lhůta bude dodržena, tak jejich reakce je naprosto nulová," řekla ČTK gynekoložka Jana Buršíková. Pověřená ředitelka SÚKL Irena Storová dnes na tiskové konferenci k eReceptům řekla, že nemohou ovlivnit rychlost, s jakou žádosti ověřuje ČLK.

Podle ministra zdravotnictví menšinové vlády hnutí ANO je elektronický recept správná cesta. Eliminuje podle něj například falešné recepty, kterých je podle odhadů až 450.000 ročně. Lékaři mohou recept vypsat pacientovi i na dálku bez nutnosti navštívit ordinaci. Pacient může dostat recept e-mailem, SMS zatím nefungují.

Od 1. ledna příštího roku by měl podle Vojtěcha začít fungovat i tzv. lékový záznam, tedy seznam všech léků, které pacientovi předepsali všichni jeho lékaři. Zatím ho vidí jen pacient, lékař vidí jen své předepsané léky. Nutná bude změna zákona. "Diskutujeme to s Úřadem pro ochranu osobních údajů. Pravděpodobně bude podmíněné souhlasem pacienta, zda lékaři jeho lékový záznam uvidí," doplnil ministr. Díky záznamu by mohl systém také kontrolovat nežádoucí interakce léků, odhaduje se, že v jejich důsledku zemře ročně několik set lidí.