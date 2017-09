Praha - V roce 2020 bude podle Koalice soukromých lékařů chybět 800 lékařů v ambulancích. Její zástupci to dnes řekli na tiskové konferenci. Chybí podle nich peníze a je problém získat personál. Naopak v posledních letech narůstá byrokracie, další jako eRecept a povinnost elektronické evidence tržeb přibude v příštím roce. Kvůli podle nich nerovnoměrnému nárůstu plateb oproti nemocnicím se chtějí obrátit na Evropskou komisi.

Koalice praktických lékařů sdružuje praktiky včetně dětských, ambulantní specialisty a zubaře. Lékařů těchto odborností je kolem 19.500. Registrovaných zubařů je na 10.000, praktických lékařů zhruba 5500 a ambulantních specialistů kolem 4000.

Podle předsedy Sdružení ambulantních specialistů Zorjana Jojka Ústav zdravotnických informací a statistiky odhaduje, že do roku 2020 ubude 1200 lékařů, dvě třetiny z nich z ambulancí. Největší problémy to podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky způsobí v malých městech a na vesnicích. "Když lékař skončí v některých méně atraktivních lokalitách Česka, není kým ho nahradit. Obáváme se, že tento problém se bude prohlubovat," uvedl. V obcích do 1000 obyvatel žije podle lékařů 17 procent obyvatel.

Praktičtí lékaři už dříve uvedli, že kvůli byrokracii a jejímu dalšímu navýšení může skončit asi stovka ordinací. Podle Ilony Hüllerové ze Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost až deset procent členů zvažuje, že ordinace zavře. Nejvíce ohrožená jsou detašovaná pracoviště, kam lékař zajíždí třeba jen jednou či dvakrát do týdne.

Koalice kritizovala, že většina navýšení, která do zdravotnického systému přijdou, směřují do nemocnic. "Úřad na ochranu hospodářské soutěže uznal, že je tu podezření na nedovolenou podporu. Doporučil nám, abychom se obrátili na Evropskou komisi, což připravujeme," dodal Jojko. Mzda lékaře v nestátní ambulanci byla podle nich na 72 procentech platu lékaře ve státní ambulanci, u sestry to bylo 67 procent. Ambulance tak mají podle koalice problém personál sehnat.

Výši úhrad pro příští rok stanoví vyhláška, kterou ministerstvo v současné době připravuje. Zveřejněná musí být do konce října. Koalice zatím nemá informace, jestli dojde v jejich případě k navýšení nebo poklesu. "V červenci, ze kdy máme poslední informace, měl ambulantní sektor dostat nulu," dodal Šonka. Podle Jojka se ambulantní specialisté obávají, že dojde i k poklesu oproti roku 2017.

V roce 2018 má systém veřejného zdravotního pojištění hospodařit s 278,5 miliardy korun. Ministerstvo dříve deklarovalo, že bude počítat s navýšením peněz na psychiatrickou péči a činnost hospiců. Úhrady musí pokrýt také slibovaný nárůst platů sester.