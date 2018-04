Praha - Pouze včasná léčba cukrovky může podle lékařů zabránit vzniku diabetické neuropatie, která může vést až k amputacím nohou. Podle nejnovějších statistik Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) jich díky kvalitní léčbě diabetu ubývá, hlavně těch vysokých až pod kolenem. Novinářům to dnes řekl prezident Diabetické asociace ČR Milan Kvapil. Neuropatie je komplikací cukrovky, která nebolí, ale vede k necitlivosti nohou, problémům s pohybem i ke zkrácení života. S cukrovkou se potýká asi osm procent Čechů, ročně přibudou asi 3000. Neuropatii ve vážnější formě má podle odhadů asi třetina.

"Diabetická neuropatie je jednou z nejzáludnějších komplikací diabetu. Její příznaky jsou většinou nenápadné, důsledky hrozivé," řekl Kvapil. Až polovina pacientů nepociťuje žádná příznaky, což komplikuje lékařům odhalení neuropatie. Ostatní se potkají s brněním, pálením, necitlivostí nebo pocitem studených nohou.

Neuropatie je poškození nervů, kterými je zásobována tkáň a které koordinují citlivost i fungování orgánů, může vést například k problémům s trávením. Příčin je podle Kvapila celá řada, zásadní je vysoká hladina cukru v krvi a kuřáci mají o polovinu vyšší pravděpodobnost, že se u nich neuropatie vyvine. "Bohužel dokážeme jen zpomalit ubývání schopnosti cítit bolest, ale ne stav normalizovat," dodal Kvapil.

Zásadní je včasná diagnóza, s níž ale mají často problém i lékaři. Odborníci pro ně připravili video s návodem, kde používají vibrace, ladičku, teplo a chlad nebo štětičku. V dalším videu popisují, jak vybrat pro diabetiky správné boty. Kvůli obtížnému odhalování neuropatie mají lékaři pouze odhady počtu nemocných. "Od kotníku dolů je noha jakoby dřevěná. Problémy jsem měl hlavně po schodech dolů. Několikrát se mi podařilo upadnout v metru, protože jsem šlápl do prázna," popsal dnes na tiskové konferenci své potíže šestaosmdesátiletý pacient. Jedním z pacientů je také prezident Miloš Zeman, který kvůli ní špatně chodí a hůře cítí nohy.

V roce 2016 se léčilo s cukrovkou přes 861.500 Čechů, dalších asi 300.000 o ní zatím neví. Naprostá většina pacientů (91,7 procenta) má diabetes druhého typu, který je spojován s nadváhou a nezdravým životním stylem. Rostě počet nových případů, v roce 2007 to bylo asi 56.400, v roce 2015 to bylo přes 80.000. Každoročně zemře mezi 20.000 až 30.000 pacientů s diabetem. Medián je asi 66 let. Roste i počet chronických komplikací, jako jsou nemoci srdce a selhání ledvin. Riziko cévní mozkové příhody zvyšuje diabetes dvakrát až čtyřikrát, pětinásobně infarktu, srdečního selhání nebo ischemické choroby srdeční.