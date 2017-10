Praha - Praktičtí lékaři v Česku dnes symbolicky protestovali kvůli nárůstu byrokracie a údajně podfinancované praxi. Na rukávy si navlékli černé pásky a vyvěsili plakáty, ordinace ale zůstaly otevřeny. Příští středu je ale zřejmě zavřou, jak je vyzvalo Sdružení praktických lékařů. Podle jeho předsedy Petra Šonky jsou praktici připraveni zavírat ambulance opakovaně, pokud jejich požadavky nebudou akceptovány. Podle Heleny Rögnerové z ministerstva zdravotnictví ale v úhradové vyhlášce na rok 2018 peníze pro navýšení plateb praktických lékařů nejsou, prioritou je totiž podpora nemocnic.

Praktičtí lékaři a ambulantní specialisté žádají méně byrokracie a víc peněz pro své ordinace. Peníze, které od zdravotních pojišťoven dostanou, nejsou podle Šonky jejich platem. Platí sestry, provoz ordinace a další výdaje. Praktikům také vadí to, že ministerstvo navyšuje peníze hlavně nemocnicím a že v návrhu úhradové vyhlášky jim hrozí dokonce meziroční pokles. Vadí jim i nárůst povinností, které na ně stát klade, jako je očekávaná povinnost posílat recepty elektronicky a evidovat tržby.

Ministerstvo zdravotnictví podle jeho ředitelky odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Rögnerové ale za největší problém zdravotnictví považuje odchod personálu z nemocnic, je tedy jeho prioritou pomocí peněz ho v nich udržet.

Podle Rögnerové proto nezbývají peníze na masivní navýšení v ostatních segmentech. Časem by ale mohly být, pokud se rozloží růst ve všech segmentech. "Chtěli bychom zvyšovat platby za výkony mimo kapitaci (pevná částka za pacienta registrovaného u praktika), aby se odlišili lékaři, kteří dělají něco navíc," uvedla Rögnerová.

Šonka tvrdí, že lékaři k současnému protestu přistupují, aby ordinace "nemuseli zítra zavřít navždycky", a věří tomu, že pacienti to pochopí. "Jde o zachování dostupnosti primární péče co nejblíže občanům," uvedl Šonka.

Podle pořadatele dnešní akce, Koalice praktických lékařů, protestovala asi polovina lékařů. Například ve Žlebech na Kutnohorsku na problémy praktiků upozornilo zhruba 50 lidí prostřednictvím symbolického pohřbu českého ambulantního lékařství. Protestovalo se i na jiným místech, mimo jiné i v královéhradecké poliklinice Foerstrova, kde se k akci připojila většina z více než deseti lékařů.

Příští týden by podle Šonkova předpokladu mohlo ordinace zavřít přes 6000 praktických lékařů a ambulantních specialistů. Stomatologové protest podporují, ale budou ordinovat.

Registrovaných zubařů je v ČR na 10.000, praktických lékařů zhruba 5500 a ambulantních specialistů kolem 4000. Za každého registrovaného pacienta lékaři inkasují kapitační platby. Základní sazba je od 48 do 54 korun za pacienta na měsíc, násobí se indexem podle věku pacienta. Nejvíce lékaři dostávají za děti do čtyř let a seniory, o které je péče nákladnější. Kapitace tvoří asi 70 procent příjmu praktických lékařů, zbytek tvoří výkonové platby jako například preventivní prohlídka nebo očkování. Obvykle má lékař v kartotéce až 2000 pacientů.