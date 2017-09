Praha - Komory lékařů a lékárníků odmítají elektronické recepty, které mají platit od roku 2018. Jsou podle nich nepřipravené a uživatelsky nepřátelské. Chybí podle nich také prováděcí vyhláška, která by upravila podrobnosti zákona. Novinářům to řekli zástupci obou komor. Navrhují, aby byl systém spuštěn jako dobrovolný a dopracován. V Česku se vydá 60 až 70 milionů papírových receptů ročně.

"Navrhujeme rychlou novelu zákona o léčivech, která by celý systém učinila nepovinným. Věříme, že tím jak by se systém zdokonaloval, by se k němu postupně připojilo větší a větší množství lékařů," řekl prezident České lékařské komory Milan Kubek. Současná Sněmovna už to podle něj neudělá, naděje vkládá do nově zvolené.

Podle zákona hrozí lékařům, kteří od začátku příštího roku nebudou vydávat recepty elektronicky, pokuta až dva miliony korun. Problémy budou mít podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky zejména praktičtí lékaři na venkově a starší lékaři. Asi stovka jich zvažuje, že kvůli eReceptu a následné povinnosti elektronické evidence tržeb zavře ordinace. "Systém přináší i nemalé náklady. Ordinace musí být vybaveny vysokorychlostním internetem a kvalitní tiskárnou, která by dokázala tisknout kódy čitelně," upozornil.

Podle ministerstva zdravotnictví je vzhledem k rozvoji moderních technologií elektronizace zdravotnictví nevyhnutelná. "Sledování lékových záznamů bude do budoucna přínosem pro zkvalitnění péče o pacienty, přinese omezení mnohých rizik, jako je dublování předepsaných účinných látek, sama elektronická preskripce zamezí výdeji léků na falšované papírové recepty a podobně," řekla ČTK mluvčí úřadu Štěpánka Čechová. Kdy bude hotová potřebná vyhláška, ale neuvedla.

Povinné elektronické recepty se nelíbí ani lékárníkům. Systém podle předsedy České lékárnické komory Lubomíra Chudoby až třikrát prodlouží adiministrativu při výdeji léků. V případě chyby na receptu bude muset lékař vystavit nový. "Systém není dostatečně vyzkoušený. Ve formě eReceptu se zpracovává zhruba sedm procent z celkového počtu," dodal Chudoba.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) to ale odmítá. Systémem už prošlo přes sedm milionů receptů. Připojeno je do něj asi 2200 z celkových 2500 lékáren. "Jak ukazuje rutinní praxe z velkých lékáren, může se jednat o potřebu určité změny organizace práce v lékárně, případně i optimalizaci lékárenského software. Tuto problematiku by však měly řešit dodavatelské firmy lékařských a lékárenských software," řekl ČTK ředitel SÚKL Zdeněk Blahuta. Ty ale podle lékárníků nemají o systému dostatek informací. Grémium majitelů lékáren podle jeho předsedy Marka Hampla žádá ministerstvo, aby náklady na přípravu lékáren na nový systém zahrnulo do připravované úhradové vyhlášky na příští rok.

SÚKL zaregistroval do systému eReceptů už přes 12.000 lékařů, podaných žádostí eviduje k dnešnímu dni přes 15.300. Lékaři kritizují to, že získání přístupových certifikátů je administrativně náročné a trvá tři týdny až měsíc. "Pokud nám chce stát dávat něco povinně, tak by měl zajistit aspoň jeden certifikát," uvedl za praktické lékaře Šonka. Další certifikáty lékaři musejí mít pro EET, elektronické neschopenky a komunikaci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky.

Nejběžnější formou eReceptu bude papírová průvodka s kódem. Místo razítka a podpisu lékaře bude elektronický podpis. Další možností bude SMS na mobilní telefon, e-mail se zašifrovaným souborem PDF nebo zobrazení receptu ve webové či mobilní aplikaci.

Lékárník recept načte z papíru či elektronického zařízení a do úložiště zaznamená výdej léku. Lékař může v systému zkontrolovat, zda si pacient lék vyzvedl. Recept bude možné vystavit i bez osobní návštěvy lékaře.

Elektronické recepty zavedl v Česku zákon v roce 2007. Vytvoření systému a jeho čtyřletá podpora a rozvoj vyšel SÚKL na 14 milionů, provoz vyjde na 100.000 korun měsíčně.

Ministerstvo podle dřívějších vyjádření počítá se zmírněním povinnosti v situacích, kdy bude výpadek elektřiny či internetu nebo lékař nebude mít z terénu připojení. Systém eReceptů provozovala pro SÚKL od roku 2012 firma Tronevia, která nyní vede s ústavem soudní spor o práva nakládání s aplikacemi. Náklady na původní řešení byly asi dva miliony korun měsíčně.