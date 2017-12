Praha - V neděli se v Edenu odehraje už 32. Silvestrovské derby pražských "S" fotbalových internacionálů. Nadvládu v tradičním posledním utkání roku bude chtít potvrdit Slavia, která ovládla 21 z předešlých 31 ročníků. Sparta se pokusí rozšířit bilanci šesti výher, čtyřikrát se zrodila remíza.

Na umělé trávě v Edenu se nejprve od 11:00 jako tradičně už popatnácté představí veteráni nad 45 let a o hodinu později nastoupí v hlavním utkání internacionálové nad 35 let. V minulém roce zvítězila Slavia vysoko 7:3.

"My to bereme tak, že se rádi vidíme s ostatními kluky. Výsledky nehrotíme, ale samozřejmě bychom byli rádi, kdybychom zvítězili. Bude to záležet na tom, jak hráči dodržují životosprávu během Vánoc," řekl s úsměvem manažer sparťanského týmu Jiří Novotný.

"Naším cílem bude vyhrát a znechutit tak malinko Spartě vstup do nového roku. Cítili jsme, že Sparta trošku omlazuje, tak jsme se to snažili taky zkvalitnit," uvedl Pavel Kuka, který pomáhal skládat sestavu Slavie.

Na obou stranách se představí několik nováčků. Za Slavii by poprvé měli hrát David Kalivoda, Tomáš Hrdlička a Zdeněk Šenkeřík, za Spartu mají premiérově nastoupit stále aktivní hráči letenský brankář David Bičík a mladoboleslavský Marek Matějovský a s nimi také Vlastimil Vidlička.

Ve hře byla i účast dvou velkých hvězd - sparťana Jana Kollera a slávisty Patrika Bergra, jejich start ale zatím definitivně potvrzen nebyl. Během silvestrovského programu hráči společně uctí památku nedávno zesnulého trenéra obou týmů i reprezentace Josefa Pešiceho.

Vzhledem k obavám z výtržností fanoušků pořadatelé snížili kapacitu a rozhodli se vstupenky prodávat na jméno. Fanoušci Slavie si museli lístky objednat před Odbor přátel, sparťané se dostanou do hlediště, jen pokud vlastní zlatou permanentku. Bez omezení mohou do areálu pouze senioři nad 60 let.

Předběžné soupisky:

Internacionálové:

Slavia: Martin Vaniak - Lukáš Došek, Adam Petrouš, Martin Müller, Martin Hyský, David Kalivoda, Jaroslav Černý, Ivo Ulich, Karel Piták, Rudolf Skácel, Zdeněk Šenkeřík, Stanislav Vlček, Pavel Kuka, Tomáš Hrdlička.

Sparta: David Bičík - Václav Koloušek, Marek Matějovský, Vlastimil Vidlička, Jiří Jarošík, Tomáš Hübschman, Jiří Novotný, Luděk Stracený, Marek Kincl, Jan Flachbart, Tomáš Čížek, Lukáš Zelenka.

Veteráni:

Slavia: Juraj Šimurka - Luděk Klusáček, Gustav Ondrejčík, Milan Šimůnek, Jan Mareš, Pavel Medynský, Jiří Jeslínek, Jaromír Jindráček, Roman Janoušek, Pavel Řehák, Miroslav Beránek, Jaroslav Šilhavý, František Veselý, Luboš Zákostelský, Luboš Kozel.

Sparta: Jaromír Blažek - Miroslav Mlejnek, Petr Vrabec, Aleš Bažant, Michal Horňák, Josef Obajdin, Horst Siegl, Josef Jarolím, Richard Margolius, Marek Trval, Miloslav Denk, Lumír Mistr, Martin Hašek.