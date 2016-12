Silvestrovské fotbalové derby Sparta - Slavia, hráči nad 35 let, 31. prosince v Praze. Libor Sionko ze Sparty (druhý zleva) a Martin Müller ze Slavie (druhý zprava).

Silvestrovské fotbalové derby Sparta - Slavia, hráči nad 35 let, 31. prosince v Praze. Libor Sionko ze Sparty (druhý zleva) a Martin Müller ze Slavie (druhý zprava). ČTK/Kamaryt Michal

Praha - V sobotu se v pražském Edenu uskuteční už jednatřicáté Silvestrovské derby mezi fotbalovými internacionály Sparty a Slavie. Loňské vítězství obhajuje Slavia, která vyhrála dvacetkrát, zatímco Spartě se to povedlo pouze šestkrát, naposledy v roce 2014. Čtyřikrát skončilo derby remízou.

"Derby má tak velkou tradici, že ho nikdo nepodceňuje a na hřišti je to vždycky velká bitva. Rivalita je to velká a vyhrocená, každopádně vždy v duchu fair play. Cílem by mělo být se především znovu potkat a pobavit se," řekl dlouholetý kapitán Sparty Jiří Novotný.

Derby začne v 11:00 zápasem veteránů nad 45 let. Z dosavadních 13 duelů veteránů se pětkrát radovala Slavia, dvakrát Letenští a šestkrát zápas neměl vítěze.

V pravé poledne odstartuje hlavní utkání internacionálů. V něm se na každé straně představí i tři nováčci. Dres Slavie poprvé na Silvestra obléknou Karel Piták, David Jarolím a Tomáš Pešír, za Spartu premiérově nastoupí Jiří Jarošík, Václav Koloušek a stále aktivní hráč ligového Jablonce Tomáš Hübschman.

Nebudou však chybět ani tradiční opory a významné postavy obou týmů jako Pavel Kuka, Radek Černý či Ivo Ulich na straně Slavie či Jiří Novotný, Vratislav Lokvenc nebo Jaromír Blažek u Sparty.

Vstupenka na Silvestrovské derby hrané na umělé trávě v Edenu stojí 150 korun, děti do 150 centimetrů mají vstup zdarma. Lístky je možné koupit pouze na místě před zápasy. Vzhledem k výtržnostem diváků v minulosti plánují pořadatelé výrazná bezpečnostní opatření včetně důkladných prohlídek fanoušků.

"Apelujeme proto na fanoušky, aby na derby přišli s dostatečným předstihem, neboť je čekají důkladné kontroly. Rádi bychom předešli problémům z předchozích let," řekl hlavní pořadatel Václav Čičatka z Niosport Agency.

Předběžné soupisky pro Silvestrovské derby internacionálů:

Slavia: Radek Černý, Jaroslav Černý, Lukáš Došek, Tomáš Hunal, Martin Hyský, Roman Janoušek, Lukáš Jarolím, Pavel Kuka, Martin Müller, Tomáš Pešír, Adam Petrouš, Karel Piták, Ivo Ulich, David Jarolím.

Sparta: Miroslav Baranek, Jaromír Blažek, Jan Flachbart, Michal Horňák, Jiří Jarošík, Marek Kincl, Václav Koloušek, Vratislav Lokvenc, Jiří Novotný, Libor Sionko, Luděk Stracený, Lukáš Zelenka, Tomáš Hübschman.

Předběžné soupisky pro Silvestrovské derby veteránů:

Slavia: Miroslav Beránek, Václav Hrdlička, Jiří Jeslínek, Jaromír Jindráček, Ivo Knoflíček, Jan Mareš, Gustav Ondrejčík, Pavel Řehák, Jaroslav Šilhavý, Milan Šimůnek, Luboš Zákostelský, Luboš Kozel, Luboš Přibyl, Michal Drahorád.

Sparta: Aleš Bažant, Jiří Bobok, Václav Budka, Miroslav Denk, Josef Jarolím, Boris Kočí, Richard Margolius, Miroslav Mlejnek, František Straka, Petr Vrabec, Marek Trval, Václav Kotal, Antonín Mlejnský.