Curych - Bývalý legendární útočník Diego Maradona je zastáncem zavedení videorozhodčího ve fotbale. A to navzdory tomu, že kdyby během jeho kariéry existoval, neuznal by jeho slavný gól rukou ve čtvrtfinále mistrovství světa v roce 1986 proti Anglii.

Argentina tehdy vyhrála 2:1 a Maradona vstřelil oba góly. Při prvním tečoval míč pěstí přes hlavu vybíhajícího brankáře Peter Shiltona a postaral se o jeden z nejkontroverznějších momentů fotbalové historie. Při druhém zase o jeden z nejslavnějších, protože při sólu obešel pět anglických hráčů.

Maradona navíc po zápase přiživil emoce tím, že úvodní gól označil za "Boží ruku". "Kdykoliv mluvím o nutnosti zavedení videa, vždycky si na něj vzpomenu. Kdyby tehdy bylo video, určitě by ho neuznali. Měli jsme štěstí, že to tehdy rozhodčí neviděl. Dnes už je situace úplně jiná," uvedl.

FIFA testovala videorozhodčího na nedávném Poháru FIFA v Rusku a v nadcházející sezoně by mělo být zavedeno v německé a italské lize. Sudí ho bude moci využít při sporných situacích při vstřelení gólu, penaltách a udělení červené karty. "Lidé sice tvrdí, že to akorát bude zdržovat, ale tak to nebude," prohlásil Maradona.

"Vzhledem k tomu, jak rychle se vyvíjí technologie a skoro každý sport toho využívá, tak proč bychom to nemohli využít i ve fotbale? Fotbal nesmí zaspat dobu," přidal mistr světa z roku 1986, který momentálně trénuje ve Spojených arabských emirátech.