Mumifikované ostatky pravěkého člověka "Ötziho" jsou nejstaršími na světě. Údajně 5300 let starou mumii nalezli v roce 1991 dva němečtí turisté v alpském ledovci na italsko-rakouské hranici. Analýza kostí a zubů vede k domněnce, že slavný Ötzi pobýval celý svůj život na místě vzdáleném asi 65 kilometrů od ledovce v italských Jižních Tyrolech, ve kterém byla nalezena jeho mumie. Ötzi byl zahalen bederní rouškou z kozí kůže, navlečený do kožených návleků a kabátu, přes který měl přehozen svrchník sešívaný zvířecími šlachami. Hlavu si chránil čepicí z medvědí kůže a boty si vycpal trávou, aby mu bylo tepleji. Vědci mu odhalili tři zlomená žebra, úplavici, řeznou ránu na ruce a blechy. V zádech měl zapíchnutou špičku pazourku, která patrně způsobila jeho smrt.

Mumifikované ostatky pravěkého člověka "Ötziho" jsou nejstaršími na světě. Údajně 5300 let starou mumii nalezli v roce 1991 dva němečtí turisté v alpském ledovci na italsko-rakouské hranici. Analýza kostí a zubů vede k domněnce, že slavný Ötzi pobýval celý svůj život na místě vzdáleném asi 65 kilometrů od ledovce v italských Jižních Tyrolech, ve kterém byla nalezena jeho mumie. Ötzi byl zahalen bederní rouškou z kozí kůže, navlečený do kožených návleků a kabátu, přes který měl přehozen svrchník sešívaný zvířecími šlachami. Hlavu si chránil čepicí z medvědí kůže a boty si vycpal trávou, aby mu bylo tepleji. Vědci mu odhalili tři zlomená žebra, úplavici, řeznou ránu na ruce a blechy. V zádech měl zapíchnutou špičku pazourku, která patrně způsobila jeho smrt. ČTK-EPA/

Vídeň/Bolzano (Itálie) - Posledním jídlem ledového muže Ötziho, který zemřel před více než 5300 lety a jehož mumie byla objevena počátkem 90. let v tyrolských Alpách, byl nejspíš kus sušeného tyrolského špeku. Naznačují to výsledky nejnovějších analýz obsahu jeho žaludku, informovala dnes agentura APA.

To, že Ötzi naposledy jedl maso kozorožce, je již známo dávno. "Sušené syrové maso si zachovává svoje vlákna, tak, jako jsme to teď objevili v Ötziho žaludku; procesem vaření nebo grilování se tato struktura ztrácí," sdělil nyní odborník na mumie Albert Zink z evropské akademie EURAC v Bolzanu. Syrové maso by se podle něj rovněž mnohem rychleji zkazilo. Ötziho luk navíc nebyl dokončený a připravený k lovu. Protože byl ledový muž nalezen na italské straně Alp v Jižním Tyrolsku, vycházejí vědci z toho, že se jedná o špek z této oblasti.

Ledový muž žil v období eneolitu mezi lety 3350 a 3100 před naším letopočtem. Zemřel na vykrvácení poté, co byl zasažen šípem do zad. Mumie byla objevena v září roku 1991 v téměř neporušeném stavu. V současné době je mumie vystavena v archeologickém muzeu v Bolzanu.