Praha - Ledovka na silnicích komplikuje od časného rána dopravu na řadě míst republiky, policisté už řeší desítky nehod. Podle informací silničářů je zřejmě nehorší situace ve středních a východních Čechách. V několika řetězových nehodách na D1 na Benešovsku ve směru na Brno se dnes ráno srazilo nejméně 23 aut, je mezi nimi i autobus. Policie už hlásí 14 zraněných.

Uzavřená je silnice 33 z Hradce Králové do Náchoda u Jaroměře, policie odklání dopravu přes obec Černožice, vyplývá z informací Ředitelství dálnic a silnic. Neprůjezdná je podle Zelené vlny Radiožurnálu i silnice z Poděbrad do Jičína. Ledovka se ráno tvořila také na pražské Jižní spojce, auta bourala například na Lanovém mostě, namrzlé vozovky jsou i v jiných částech hlavního města.

Situace se může zkomplikovat během dne, kdy hodně lidí vyjede za posledními vánočními nákupy či k příbuzným. Výstraha meteorologů na silnou námrazu a ledovku trvá do dnešních 13:00.

Jihočeský kraj

Silnice v Jihočeském kraji jsou už několikátý den sjízdné pouze se zvýšenou opatrností. Neplatí to pouze o silnicích první třídy na Táborsku, které jsou sjízdné bez omezení. Vyplývá to z aktuálních dat dispečinku jihočeské správy a údržby silnic.

Na jindřichohradeckých vozovkách nižších tříd leží vrstva zledovatělého sněhu krytá posypem. Ostatní komunikace jsou holé a suché. Na Českobudějovicku, Jindřichohradecku a Táborsku může dopravu komplikovat mlha.

Ranní teploty se drží od plus tří do minus devíti stupňů Celsia. Podle předpovědi meteorologů bude přes den slabě sněžit a někde se objeví mrznoucí déšť, což může vytvořit na vozovkách ledovku.

Jihomoravský kraj

Silnice v Jihomoravském kraji jsou dnes sjízdné se zvýšenou opatrností. Platí to pro komunikace prvních, druhých i třetích tříd ve všech okresech kromě Brna, kde jsou silnice sjízdné bez omezení. Vyplývá to z webu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje. Dálnice jsou kromě D46 sjízdné bez omezení.

Teploty v kraji se pohybují od minus devíti do minus tří stupňů Celsia. Silničáři upozorňují na mrholení ve všech okresech. Fouká slabý vítr a místy je mlha. Silnice všech tříd jsou mokré a po chemickém ošetření sjízdné s opatrností.

Na méně využívaných silnicích je ujetá vrstva sněhu krytá posypem a může vznikat námraza. Silničáři kromě použití posypu sníh odhrnují.

Karlovarský kraj

Silnice v Karlovarském kraji dnes pokryla místy ledovka. Na promrzlé silnice v noci drobně pršelo a vozovky jsou kluzké. Ledovka způsobila už i první nehody, vyplývá z dat krajských silničářů.

Ráno bylo v Karlovarském kraji okolo minus dvou stupňů. Do toho mrholí. Kluzké jsou silnice, zejména nižších tříd, ale i chodníky ve městech. Silničáři upozorňují i na mlhy, ve kterých může vznikat námraza. Kvůli náledí narazil ráno nákladní automobil do stromu u Starého Rybníka na Chebsku. Další nehoda osobního auta s nákladním je na silnice D6 u Kynšperku nad Ohří.

Ledovka by podle varování meteorologů měla vznikat do dnešních 9:00. Poté by se už mělo oteplovat.

Královéhradecký kraj

Na mnoha místech Královéhradeckého kraje se po mrznoucím mrholení dnes vytvořila na silnicích ledovka. Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, zjistila ČTK z údajů policie a silničářů. Potíže s namrzlým povrchem chodníků a silnic měli po ránu například také chodci a cyklisté v Hradci Králové.

Na většině území hradeckého kraje bylo ráno oblačno, teploty se pohybovaly několik stupňů pod bodem mrazu, mrholení bylo hlášené z Trutnovska, Náchodska, Jičínska i Rychnovska. Na Náchodsku a Rychnovsku bylo ráno mlhavo.

Policie například vydala upozornění, že ledovka se ráno tvořila na celém úseku silnice I/16 na Jičínsku, motoristé by měli dbát zvýšené opatrnosti. Na silnici I/33 se ráno u Jaroměře stala nehoda nákladního automobilu, při které nebyl nikdo zraněn. Policie dopravu odklání přes Černožice a Jezbiny.

Podle meteorologů by se ledovka mohla kvůli slabému sněžení a mrznoucím srážkám tvořit i dopoledne, nejvyšší denní teploty se budou pohybovat dva stupně Celsia nad bodem mrazu.

Liberecký kraj

Silnice v Libereckém kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, místy v noci mrholilo nebo slabě sněžilo. Povrchy vozovek tak mohou být kluzké, vyplývá z informací na dopravním webu. Meteorologové varují, že se mrznoucí déšť s tvorbou ledovky nebo slabým sněžením může místy vyskytovat i dopoledne. Teploty jsou ráno mezi nulou a minus pěti stupni Celsia.

Varování před namrzlou vozovkou platí i pro hlavní tah z Liberce na Prahu, opatrní by měli být řidiči zejména v rizikových úsecích u Rádelského Mlýna, Žďárku a Ohrazenic. Na inertně udržovaných silnicích nižších tříd v horských oblastech je zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem. Silnice v kraji jsou jinak převážně mokré nebo vlhké. Slabá vrstva sněhu je ale třeba na některých méně významných silnicích v krajském Liberci.

Přes den by mělo být zataženo až oblačno. Večer se místy mohou objevit mrznoucí mlhy. Nejvyšší denní teploty budou od nuly do tří stupňů, na horách bude maximálně jeden stupeň Celsia.

Pardubický kraj

Na mnoha místech v Pardubickém kraji pokrývá dnes ráno vozovky náledí, tvoří se námrazy. V Býšti na Pardubicku je nesjízdná silnice. Policisté od časného rána evidují asi deset nehod dopravních nehod. Ne všechny ale řidiči oznámili, řekla ČTK policejní mluvčí Eva Maturová.

Například v Pardubicích na rosickém mostě řidička narazila do svodidel. V Dašické ulici se srazil trolejbus a osobním vozidlem. Řidička vozu městského hromadné dopravy utrpěla lehká zranění.

Poblíž Medlešic na Chrudimsku skončilo auto v příkopě. Jízdu nezvládl řidič kamionu a poblíž Holic na I/35 vjel do příkopu a vůz se překlopil na bok, řekla Maturová.

Středočeský kraj

V několika řetězových nehodách na D1 na Benešovsku ve směru na Brno se dnes ráno srazilo nejméně 23 aut, je mezi nimi i autobus. Policie už hlásí 14 zraněných. Dálnice je mezi Psáři a Souticemi uzavřená. Policie zatím ví o 14 zraněných. "Provoz z dálnice se musí odklánět na 49. kilometru," uvedl policejní mluvčí Zdeněk Chalupa.

Dopravu na nejvytíženější tuzemské dálnici od rána komplikuje ledovka. Motoristé by měli být opatrní i na objízdné trase přes Vlašim, která je silně zledovatělá.

Kraj Vysočina

Místy se vyskytující mrznoucí mlha dnes komplikuje dopravu na Vysočině. Silnice prvních tříd jsou většinou vlhké po chemickém ošetření, na ostatních leží místy ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Všechny silnice v kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Ani během noci nebyly podle silničářů hlášeny žádné problémy.

"Na údržbě silnice pracovalo v noci přes 70 sypačů, nejméně jich bylo potřeba na Havlíčkobrodsku a Pelhřimovsku," řekl ČTK Jiří Hejnák z dispečinku Krajské správy a údržby silnic.

Teploty se na Vysočině pohybují v rozmezí od tří do osmi stupňů pod nulou. Na většině území kraje je zataženo a beze srážek, v západní části ještě jasno až polojasno. Vane slabý vítr.

Podle meteorologů se ráno a dopoledne místy objeví slabé sněžení, nebo mrznoucí mrholení s tvorbou ledovky. Mlhy budou místy namrzat. Nejvyšší odpolední teploty by se měly pohybovat od mínus jednoho do plus tří stupňů Celsia.

Zlínský kraj

Dopravu ve Zlínském kraji dnes ráno komplikuje silný vítr, mlha, námraza i sněhové přeháňky. Silnice jsou tak sjízdné jen se zvýšenou opatrností, vyplývá z údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Silný vítr komplikuje dopravu na Kroměřížsku, na Uherskohradišťsku snižuje viditelnost mlha a vozovky mohou ve vyšších polohách okresu také namrzat. V části Zlínska, hlavně v okolí Fryštáku, v noci slabě sněžilo, cesty jsou tak mokré a po chemickém ošetření. Viditelnost navíc také místy ztěžuje mlha.

V kraji je oblačno až zataženo. Teplota se ráno pohybovala od minus deseti do minus dvou stupňů. Odpoledne stoupne nejvýše na plus jeden stupeň. Podle meteorologů bude během dne ojediněle slabé sněžit nebo mrholit, kdy mrholení může namrzat a tvořit se může slabá ledovka.