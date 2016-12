Praha - Ledovka na silnicích komplikuje od časného rána dopravu na řadě míst republiky, policisté už řeší desítky nehod. Podle informací silničářů je zřejmě nehorší situace ve středních a východních Čechách. Uzavřené jsou některé silnice například na Nymbursku či v okolí Hradce Králové, nebezpečně kluzké komunikace jsou také v okolí Mladé Boleslavi, Poděbrad, Rakovníka, Jičína, na Orlickoústecku nebo v Praze. Dálnice jsou zatím průjezdné. Řidiči by měli zpomalit a jezdit s maximální opatrností.

Uzavřená je silnice 33 z Hradce Králové do Náchoda u Jaroměře, policie odklání dopravu přes obec Černožice, vyplývá z informací Ředitelství dálnic a silnic. Neprůjezdná je podle Zelené vlny Radiožurnálu i silnice z Poděbrad do Jičína. Ledovka se ráno tvořila také na pražské Jižní spojce, auta bourala například na Lanovém mostě, namrzlé vozovky jsou i v jiných částech hlavního města.

Situace se může zkomplikovat během dne, kdy hodně lidí vyjede za posledními vánočními nákupy či k příbuzným. Výstraha meteorologů na silnou námrazu a ledovku trvá do dnešních 13:00.

Liberecký kraj

Silnice v Libereckém kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, místy v noci mrholilo nebo slabě sněžilo. Povrchy vozovek tak mohou být kluzké, vyplývá z informací na dopravním webu. Meteorologové varují, že se mrznoucí déšť s tvorbou ledovky nebo slabým sněžením může místy vyskytovat i dopoledne. Teploty jsou ráno mezi nulou a minus pěti stupni Celsia.

Varování před namrzlou vozovkou platí i pro hlavní tah z Liberce na Prahu, opatrní by měli být řidiči zejména v rizikových úsecích u Rádelského Mlýna, Žďárku a Ohrazenic. Na inertně udržovaných silnicích nižších tříd v horských oblastech je zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem. Silnice v kraji jsou jinak převážně mokré nebo vlhké. Slabá vrstva sněhu je ale třeba na některých méně významných silnicích v krajském Liberci.

Přes den by mělo být zataženo až oblačno. Večer se místy mohou objevit mrznoucí mlhy. Nejvyšší denní teploty budou od nuly do tří stupňů, na horách bude maximálně jeden stupeň Celsia.

Kraj Vysočina

Místy se vyskytující mrznoucí mlha dnes komplikuje dopravu na Vysočině. Silnice prvních tříd jsou většinou vlhké po chemickém ošetření, na ostatních leží místy ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Všechny silnice v kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Ani během noci nebyly podle silničářů hlášeny žádné problémy.

"Na údržbě silnice pracovalo v noci přes 70 sypačů, nejméně jich bylo potřeba na Havlíčkobrodsku a Pelhřimovsku," řekl ČTK Jiří Hejnák z dispečinku Krajské správy a údržby silnic.

Teploty se na Vysočině pohybují v rozmezí od tří do osmi stupňů pod nulou. Na většině území kraje je zataženo a beze srážek, v západní části ještě jasno až polojasno. Vane slabý vítr.

Podle meteorologů se ráno a dopoledne místy objeví slabé sněžení, nebo mrznoucí mrholení s tvorbou ledovky. Mlhy budou místy namrzat. Nejvyšší odpolední teploty by se měly pohybovat od mínus jednoho do plus tří stupňů Celsia.

Zlínský kraj

Dopravu ve Zlínském kraji dnes ráno komplikuje silný vítr, mlha, námraza i sněhové přeháňky. Silnice jsou tak sjízdné jen se zvýšenou opatrností, vyplývá z údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Silný vítr komplikuje dopravu na Kroměřížsku, na Uherskohradišťsku snižuje viditelnost mlha a vozovky mohou ve vyšších polohách okresu také namrzat. V části Zlínska, hlavně v okolí Fryštáku, v noci slabě sněžilo, cesty jsou tak mokré a po chemickém ošetření. Viditelnost navíc také místy ztěžuje mlha.

V kraji je oblačno až zataženo. Teplota se ráno pohybovala od minus deseti do minus dvou stupňů. Odpoledne stoupne nejvýše na plus jeden stupeň. Podle meteorologů bude během dne ojediněle slabé sněžit nebo mrholit, kdy mrholení může namrzat a tvořit se může slabá ledovka.