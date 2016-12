Praha - Řadu silnic v Česku ráno pokryla ledovka, řidiče potrápila zejména ve středních a východních Čechách a na Vysočině. Dvě hromadné nehody na Benešovsku uzavřely i dálnici D1 ve směru na Brno. Při první z nich se srazilo 23 vozidel, zraněno bylo 14 lidí. Obě nehody jsou ale již odklizeny a provoz na D1 je plně obnoven. Přibylo také úrazů po pádech na zledovatělých chodnících. Ledovka se bude tvořit i v noci a na Štědrý den, výstraha ČHMÚ platí do sobotních 15:00.

D1 byla po ranní nehodě na 51. kilometru uzavřena ve směru na Brno zhruba sedm hodin. Mezi 23 havarovanými vozy byly i kamiony a autobus. Dálnice se otevřela krátce před čtrnáctou hodinou, v rozjíždějící se koloně se ale na 42. kilometru srazilo dalších devět aut. Tato nehoda se obešla bez zranění. Dálnice byla zhruba na půl hodiny znovu uzavřena, provoz byl plně obnoven krátce po půl třetí.

Na Vysočině se doprava kvůli ledovce zastavila na některých silnicích zejména na Pelhřimovsku. Silničáři měli v terénu v kraji stovku sypačů.

Ve středních Čechách ráno kvůli ledovce nemohla auta projet například po některých silnicích na Nymbursku, nebezpečně kluzké komunikace byly také v okolí Mladé Boleslavi, Poděbrad nebo Rakovníka. Ve východních Čechách byla kvůli nehodě nákladního auta u Jaroměře uzavřená silnice z Hradce Králové do Náchoda, ledovka se tvořila na silnici z Jičína na Poděbrady. Problémy se objevily také na Orlickoústecku, ¨také v Pardubickém kraji policisté od časného rána evidovali řadu nehod. Třeba v pardubické Dašické ulici se srazil trolejbus a osobním vozidlem, lehce zraněná je řidička vozu městské hromadné dopravy.

Nehody na promrzlých silnicích, na které v noci drobně pršelo, hlásí i Karlovarský kraj. V Královéhradeckém kraji pak policisté dopoledne kvůli ledovce zasahovali u více než 20 nehod. Ledovka se ráno tvořila i v Praze mimo jiné na Jižní spojce, auta bourala například na Lanovém mostě. Mrznoucí mrholení komplikovalo dopravu na Šumpersku v Olomouckém kraji.

Úrazů po pádech na namrzlých chodnících a vozovkách ráno výrazně přibylo v Ústeckém kraji, záchranáři vyjeli k více než 50 úrazům. "Apelujeme na obyvatele zejména Ústí nad Labem, Mostu a Litvínova, aby dbali zvýšené opatrnosti při pohybu na komunikacích. Máme velmi výrazný nárůst úrazovosti," řekl ČTK mluvčí krajské záchranky Prokop Voleník. Nejčastěji jde o zlomené ruce a nohy. Středočeští záchranáři od rána vyjížděli ke 40 zraněným, kteří uklouzli na zledovatělých chodnících.

Aktuálně hydrometeorologové varují, že ledovka se začne znovu tvořit v noci na sobotu na severu Čech, na Moravě a ve Slezsku. Ledovka hrozí od půlnoci na západě republiky do odpoledních hodin Štědrého dne postoupí na Moravu.

Jihočeský kraj

Silnice v Jihočeském kraji jsou už několikátý den sjízdné pouze se zvýšenou opatrností. Neplatí to pouze o silnicích první třídy na Táborsku, které jsou sjízdné bez omezení. Vyplývá to z aktuálních dat dispečinku jihočeské správy a údržby silnic.

Na jindřichohradeckých vozovkách nižších tříd leží vrstva zledovatělého sněhu krytá posypem. Ostatní komunikace jsou holé a suché. Na Českobudějovicku, Jindřichohradecku a Táborsku může dopravu komplikovat mlha.

Ranní teploty se drží od plus tří do minus devíti stupňů Celsia. Podle předpovědi meteorologů bude přes den slabě sněžit a někde se objeví mrznoucí déšť, což může vytvořit na vozovkách ledovku.

Jihomoravský kraj

Silnice v Jihomoravském kraji jsou dnes sjízdné se zvýšenou opatrností. Platí to pro komunikace prvních, druhých i třetích tříd ve všech okresech kromě Brna, kde jsou silnice sjízdné bez omezení. Vyplývá to z webu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje. Dálnice jsou kromě D46 sjízdné bez omezení.

Teploty v kraji se pohybují od minus devíti do minus tří stupňů Celsia. Silničáři upozorňují na mrholení ve všech okresech. Fouká slabý vítr a místy je mlha. Silnice všech tříd jsou mokré a po chemickém ošetření sjízdné s opatrností.

Na méně využívaných silnicích je ujetá vrstva sněhu krytá posypem a může vznikat námraza. Silničáři kromě použití posypu sníh odhrnují.

Karlovarský kraj

Silnice v Karlovarském kraji dnes pokryla místy ledovka. Na promrzlé silnice v noci drobně pršelo a vozovky jsou kluzké. Ledovka způsobila i dopravní nehody, vyplývá z dat krajských silničářů.

Ráno bylo v Karlovarském kraji okolo minus dvou stupňů. Do toho mrholí. Kluzké jsou silnice, zejména nižších tříd, ale i chodníky ve městech. Silničáři upozorňují i na mlhy, ve kterých může vznikat námraza. Kvůli náledí narazil ráno nákladní automobil do stromu u Starého Rybníka na Chebsku. Další nehoda osobního auta s nákladním je na silnice D6 u Kynšperku nad Ohří.

Podle policie bylo špatně sjízdných nebo nesjízdných několik komunikací v celém Karlovarském kraji. "Například na silnicích kolem Ostrova, v Jáchymově, na Kraslicku a dalších. Na silnice všech tříd vyjely posypové vozy ve snaze zabránit co nejvíce dopravním nehodám. I přesto však v noci a dnes ráno došlo v kraji k desítce dopravních nehod," uvedla policejní mluvčí Zuzana Týřová. Podle Týřové ale šlo o nehody, při nichž nikdo nebyl zraněn.

Ledovka by podle varování meteorologů měla vznikat do dnešních 9:00. Poté by se už mělo oteplovat.

Královéhradecký kraj

Na mnoha místech Královéhradeckého kraje se po mrznoucím mrholení tvořila ledovka a silnice byly sjízdné jen se zvýšenou opatrností. Policisté do dnešních 10:00 v kraji zasahovali u 21 dopravních nehod, které se obešly bez vážnějších zranění, sdělila ČTK mluvčí hradecké policie Iva Kormošová.

Dopravní nehoda dnes ráno například zablokovala hlavní silnici I/33 u Jaroměře na Náchodsku, na níž řidič kamionu dostal na zledovatělé silnici smyk a sjel do příkopu, ve kterém zůstal vůz zaklíněný. Při nehodě vznikla škoda za 150.000 korun, řidič z nehody vyvázl nezraněn.

Na většině území hradeckého kraje bylo ráno oblačno, teploty se pohybovaly několik stupňů pod bodem mrazu, mrholení bylo hlášené z Trutnovska, Náchodska, Jičínska i Rychnovska. Na Náchodsku a Rychnovsku bylo ráno mlhavo. Podle meteorologů by se ledovka mohla kvůli slabému sněžení a mrznoucím srážkám tvořit i později, nejvyšší denní teploty se budou pohybovat dva stupně Celsia nad bodem mrazu.

Liberecký kraj

Silnice v Libereckém kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, místy v noci mrholilo nebo slabě sněžilo. Povrchy vozovek tak mohou být kluzké, vyplývá z informací na dopravním webu. Meteorologové varují, že se mrznoucí déšť s tvorbou ledovky nebo slabým sněžením může místy vyskytovat i dopoledne. Teploty jsou ráno mezi nulou a minus pěti stupni Celsia.

Varování před namrzlou vozovkou platí i pro hlavní tah z Liberce na Prahu, opatrní by měli být řidiči zejména v rizikových úsecích u Rádelského Mlýna, Žďárku a Ohrazenic. Na inertně udržovaných silnicích nižších tříd v horských oblastech je zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem. Silnice v kraji jsou jinak převážně mokré nebo vlhké. Slabá vrstva sněhu je ale třeba na některých méně významných silnicích v krajském Liberci.

Přes den by mělo být zataženo až oblačno. Večer se místy mohou objevit mrznoucí mlhy. Nejvyšší denní teploty budou od nuly do tří stupňů, na horách bude maximálně jeden stupeň Celsia.

Olomoucký kraj

Mrznoucí mrholení postihlo dnes ráno i část Olomouckého kraje. Na možné náledí upozorňují správci cest především řidiče na Olomoucku. Část silnic se tam již podařilo chemicky ošetřit, na některých však stále hrozí námraza, řekl ČTK po 09:00 dispečer olomoucké správy silnic. Náledí může hrozit i na silnicích v Olomouckém kraji. Mrznoucí mrholení hlásí i správci cest na Šumpersku, na Přerovsku je viditelnost snížena kvůli sněhovým srážkám, vyplývá z dat Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Mrznoucí srážky zasáhly Olomoucký kraj až před 08:00, ještě v 06:00 byla situace klidná. "Sypače máme venku zhruba od 07:30, provádějí chemický posyp. V částech Olomoucka začal padat mrznoucí déšť, někde hrozí námrazy. Silnice ošetřené chemickým posypem jsou již holé a mokré, ostatní silnice však mohou být stále namrzlé. Nabádáme řidiče ke zvýšené opatrnosti," uvedl dispečer olomoucké správy silnic.

Silnice chemicky ošetřovali správci silnic také na Šumpersku, hlavní tahy by měly být nyní mokré a sjízdné se zvýšenou opatrností. V regionu však hlásí mrznoucí mrholení, zvýšená opatrnost je na místě především na silnicích ošetřovaných inertním posypem, které mohou být namrzlé. Naopak v sousedním okrese Jeseník jsou silnice většinou holé, mokré. Podobná situace je i na Prostějovsku a Přerovsku, i tak však silničáři nabádají ke zvýšené opatrnosti.

Pardubický kraj

Na mnoha místech v Pardubickém kraji pokrývá dnes ráno vozovky náledí, tvoří se námrazy. V Býšti na Pardubicku je nesjízdná silnice. Policisté od časného rána evidují asi deset nehod dopravních nehod. Ne všechny ale řidiči oznámili, řekla ČTK policejní mluvčí Eva Maturová.

Například v Pardubicích na rosickém mostě řidička narazila do svodidel. V Dašické ulici se srazil trolejbus a osobním vozidlem. Řidička vozu městského hromadné dopravy utrpěla lehká zranění.

Poblíž Medlešic na Chrudimsku skončilo auto v příkopě. Jízdu nezvládl řidič kamionu a poblíž Holic na I/35 vjel do příkopu a vůz se překlopil na bok, řekla Maturová.

Středočeský kraj

Dálnici D1 na Benešovsku ve směru na Brno uzavřely dvě hromadné nehody. První z nich se stala zhruba v sedm hodin ráno na 51. kilometru. Na silnici pokryté ledovkou se srazilo 23 vozidel, 14 lidí bylo zraněno. Další nehoda se stala zhruba ve 14:00 na 42. kilometru, v rozjíždějící se koloně před odklizenou ranní nehodou se srazilo devět aut, tentokrát se nikdo nezranil. Obě nehody jsou podle mluvčího policie Zdeňka Chalupy odklizeny a provoz na dálnici plně obnoven.

Po ranní nehodě byla dálnice uzavřena zhruba sedm hodin. Kvůli ledovce do sebe v sérii asi 12 kolizí narazilo 23 vozů, a to včetně kamionů a jednoho autobusu. Řada účastníků nehody byli podle fotografií z místa cizinci.

Při ranní nehodě se zranilo 14 lidí. Podle mluvčí středočeské záchranky Petry Effenbergerové utrpěli dva lidé středně těžké poranění. "Po ošetření na místě byli zranění převezeni do motolské nemocnice," uvedla Effenbergerová. Dalších pět lidí utrpělo lehčí zranění. "Ti byli po ošetření na místě převezeni do nemocnice do Benešova k dalším vyšetřením," dodala mluvčí. Další zranění byli ošetřeni na místě nehody.

Dálnice se otevřela krátce před čtrnáctou hodinou, v rozjíždějící se koloně se ale na 42. kilometru srazilo dalších devět aut. Tato nehoda se obešla bez zranění. Dálnice byla zhruba na půl hodiny znovu uzavřena, provoz byl plně obnoven krátce po půl třetí.

Za posledních sedm dní se na dálnici D1 ve Středočeském kraji staly již tři hromadné nehody. V neděli 18. prosince se před pátou hodinou ranní na 21,5. kilometru ve směru na Brno u Mirošovic srazilo 17 aut. Nehoda si vyžádala jednu lidskou oběť a několik zraněných, provoz byl přerušen na zhruba osm hodin. I v neděli dopravu na nejvytíženější tuzemské dálnici komplikovala ledovka.

Ústecký kraj

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje nabádá lidi k mimořádné opatrnosti při chůzi na namrzlých chodnících a vozovkách. Záchranáři dnes vyjeli už k více než 50 úrazům, řekl ČTK mluvčí záchranky Prokop Voleník. Největší problémy jsou na Ústecku a Mostecku.

"Evidujeme přes 50 výjezdů k osobám, které kvůli ledovce a náledí utrpěly úrazy. Jsou to úrazy charakteru vymknutí, výronů, zlomenin nohou a rukou a také tržné rány na hlavě," řekl Voleník. Záchranáři nabádají především chodce k mimořádné obezřetnosti. "Apelujeme na obyvatele zejména Ústí nad Labem, Mostu a Litvínova, aby dbali zvýšené opatrnosti při pohybu na komunikacích," doplnil.

"Hlavní komunikace jsou ošetřené, ale zatím nejsou posolené ty vedlejší, na kterých se nyní stávají úrazy," dodal Voleník. V krajském městě pečuje o chodníky magistrát. Podle mluvčí radnice Romany Macové pracovala údržba na chodnících a silnicích už od noci.

Problémy jsou téměř výhradně na chodnících. Silnice v kraji jsou s opatrností sjízdné. V Mentaurově na Litoměřicku ráno havaroval sypač. Na ústeckém sídlišti Severní Terasa se na zledovatělé silnici srazila dvě auta. Havárie se obešla bez zranění, stejně jako další dvě nehody na Mostecku a Děčínsku

Kraj Vysočina

Ledovka dnes zastavila provoz na některých silnicích Vysočiny, hlavně na Pelhřimovsku. Policie řeší od 07:00 několik dopravních nehod, skončily většinou bez zranění. Kvůli ledovce je nesjízdná například silnice z Červené Řečice na Pelhřimov, podobné problémy hlásí silničáři i z dalších míst. ČTK to řekl Jiří Havel z dispečinku Krajské správy a údržby silnic.

Ledovka se vytváří po dešti na podchlazených vozovkách. Silničáři mají v terénu na celé Vysočině stovku sypačů. "Na Pelhřimovsku stojí takřka všechno, včetně našich sypačů v kolonách," řekl Havel. Ledovka se tvoří také na silnici I/38 mezi Havlíčkovým Brodem a Jihlavou. Na mnoha dalších místech jsou silnice sjízdné jen obtížně.

Podle policie je nutné, aby řidiči přizpůsobili rychlost jízdy stavu a povaze vozovky, věnovali se plně řízení a dodržovali bezpečnou vzdálenost mezi vozidly. "Je také důležité, aby řidiči dbali zvýšené opatrnosti, byli trpěliví a ohleduplní," uvedla policejní mluvčí Jana Kroutilová. Od 07:00 přijali policisté oznámení o desítce dopravních nehod. Podobný počet oznámení se týkal špatné sjízdnosti komunikací nebo komplikací v dopravě.

Osmileté dítě dnes ráno zemřelo při nehodě osobního auta na dálnici D1 poblíž Humpolce. Řidič vyvázl bez zranění. Příčiny a okolnosti nehody se vyšetřují, zatím tak není jasné, zda v místě nehody byla ledovka. Dechová zkouška u řidiče nepotvrdila požití alkoholu před jízdou, řekla ČTK policejní mluvčí Jana Kroutilová. Místo nehody je průjezdné jedním jízdním pruhem.

Oznámení o nehodě na 84. kilometru dálnice ve směru na Prahu přijali policisté krátce před 08:30. Na místě zasahovali spolu s nimi hasiči a záchranáři a také psycholog hasičů. "Osmiletou spolujezdkyni jsme resuscitovali, ale utrpěla vážná zranění neslučitelná se životem, kterým na místě podlehla," řekla ČTK ředitelka krajských záchranářů Vladislava Filová.

Zlínský kraj

Dopravu ve Zlínském kraji dnes ráno komplikuje silný vítr, mlha, námraza i sněhové přeháňky. Silnice jsou tak sjízdné jen se zvýšenou opatrností, vyplývá z údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Silný vítr komplikuje dopravu na Kroměřížsku, na Uherskohradišťsku snižuje viditelnost mlha a vozovky mohou ve vyšších polohách okresu také namrzat. V části Zlínska, hlavně v okolí Fryštáku, v noci slabě sněžilo, cesty jsou tak mokré a po chemickém ošetření. Viditelnost navíc také místy ztěžuje mlha.

V kraji je oblačno až zataženo. Teplota se ráno pohybovala od minus deseti do minus dvou stupňů. Odpoledne stoupne nejvýše na plus jeden stupeň. Podle meteorologů bude během dne ojediněle slabé sněžit nebo mrholit, kdy mrholení může namrzat a tvořit se může slabá ledovka.