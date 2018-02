Pchjongčchang - Náročný program čeká po zisku dvou zlatých olympijských medailí Ester Ledeckou. Po návratu z Pchjongčchangu se sněhová královna her zkusí stát potřetí za sebou celkovou vítězkou paralelních disciplín Světového poháru na snowboardu a poprvé se zúčastní finále elitního seriálu ve sjezdovém lyžování.

"Vydala jsem na olympiádě spoustu sil, ale kupodivu mi jich ještě docela dost zbylo. Přijedu do Prahy, zkusím se hlavně přehodit na evropský čas a co nejrychleji se zotavit a začít od znovu. Na závěr se těším," řekla dnes Ledecká novinářům v Pchjongčchangu.

Na snowboardu vládne paralelním disciplínám, v obřím slalomu má malý glóbus téměř jistý a nakročeno má třetí sezonu po sobě i k velkému. "Budu se snažit, abych toho dosáhla a uvidíme, jak to půjde," řekla dvaadvacetiletá závodnice.

V celkového hodnocení snowboardového SP vede o 820 bodů před Němkou Ramonou Hofmeisterovou. Do konce zimy zbývají tři závody, přičemž vítězka v každém bere tisíc bodů. Ledecká pojede určitě příští sobotu v tureckém Kayseri, o týden později ve švýcarském středisku Scuol a o závěru ve Winterbergu se rozhodne.

Před Winterbergem totiž bude v polovině března ve švédském Aare na finále SP v alpském lyžování. Mezi pětadvacítku se dostala ve sjezdu, a to především díky sedmému místu v Lake Louise. Novinu, že se kvalifikovala, i když odjela minimum sjezdů v seriálu, se dozvěděla od trenéra Tomáše Banka před olympiádou. "Běhala jsem po bytě a skákala radostí. Ještě se svezu, to mě baví," řekla.

Starty nakonec zdvojnásobí díky senzačnímu triumfu v superobřím slalomu na hrách, protože finále SP mají jisté olympijští vítězové, mistři světa a juniorští světoví šampioni. Šéf ženského sjezdového lyžování ve FIS Nor Atle Skaardal si ale musel otevřít pravidla. "Protože se nikdy v historii nestalo, aby někdo, kdo se nekvalifikoval do finále ze svěťáku, vyhrál olympiádu. Ale našel, že to tam je a můžu si to sjet," řekla Ledecká.