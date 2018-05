Praha - Den co den Ester Ledecké někdo připomene její dvojnásobný zlatý úspěch z olympijských her. Rozdává podpisy a fotografie, ale jinak tvrdí, že se jí život nezměnil. "Pořád si jezdím z kopce dolů," řekla v Praze novinářům na vyhlášení ankety lyžařského svazu Král bílé stopy.

Do Česka se třiadvacetiletá Ledecká vrátila po testování lyží a tréninku na ledovci. "Moc jsem si to užila. Už jsem měla absťák," řekla rozzářeně. Vůbec jí prý nevadilo, že musela v Rakousku vstávat před čtvrtou hodinou, aby měla dobré podmínky.

"Jezdili jsme od rána na skútru, takže jsem rozvstávaná. I dneska jsem vstávala v půl šestý," podotkla s úsměvem Ledecká a k testování dodala: "Udělali jsme krůček dopředu. A doufám, že příště dostaneme víc materiálu na testování. Budu se snažit vybrat nejlepší lyže, ale nezahltit se jenom testováním, aby byl čas i na trénink."

V Pchjongčchangu šokovala výhrou v superobřím slalomu. Od té doby uplynuly už skoro tři měsíce. "Nepočítám to, ale mám pomalu výročí," řekla Ledecká. Jako první si při vzpomínce vybaví kopec. "A krásné vzpomínky z jízdy a všechno, co se poté událo. Byla to spousta krásných emocí. Je to úžasný zážitek," doplnila Ledecká.

Sama si vítězné super-G i triumf v paralelním obřím slalomu na snowboardu nemusí připomínat. To dělá neustále okolí. "Takový úspěch se nikdy zajídat nebude," řekla Ledecká, která svoji jízdu v superobřím slalomu už viděla často. "Kvůli technice a zdokonalení, abych se poučila, a zhodnocovala věci, které bych chtěla zlepšit. A asi stokrát mi to pouštěli, třeba ve švýcarské televizi i tady mi to pouštěli," uvedla.

Oba cenné kovy si sebou na vyhlášení nepřinesla. "Půjčovala jsem je dědovi. Teď mi je vracel, takže předpokládám, že jsou u mamky," řekla Ledecká.

Kromě žádostí o podpisy, fotky a selfie má mnoho pozvánek na různé akce. Všech si váží. "Ale volného času moc nemám, tak se snažím si vybírat, co se líbí mně, a být v tom trochu sobecká. Co opravdu nemusím, jsou dýchánky s politiky. Na to mě opravdu moc neužije, tam mě asi nezachytíte," pronesla Ledecká.

Aktuálně se snaží doplnit realizační tým, jelikož skončil fyzioterapeut Jakub Marek. Nabídek má hodně a má jasno, že to zase musí být muž. "Aby všechno unesl, potřebuju tahat tyče, nahodit obrovský batoh s plyšákama a zbytečnostma," řekla.

Nadále pokračují sjezdařští trenéři Tomáš Bank i jeho bratr Ondřej. "Vypadají nadšeně, jsou ještě čerství," řekla Ledecká. Spolehnout se může také na trenéra a servismana Petra Kouřila. "Z toho mám obrovskou radost," uvedla.

Řeší se ještě pokračování amerického kouče snowboardingu Justina Reitera. "Podle toho, kolik dostanu peněz," konstatovala Ledecká.

Ohledně financí se nestará o zatím nevyplacené odměny za olympijské triumfy a jednání s lyžařským svazem. Ty za ni vedou manažeři z agentury Sportinvest. "A jsem docela ráda, že to takhle docela je. Nemusím se angažovat. Je jasný, že svazu se moc nelíbí, že z toho koláče, kterej mají, si já ukrojím nejvíc, protože mám nejlepší výsledky. Taková jsou kritéria. Kvůli tomu já nebudu zpomalovat," prohlásila.