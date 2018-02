Pchjongčchang - Snowboardistce a lyžařce Ester Ledecké, která jako první žena získala na jedné zimní olympiádě dvě zlata v odlišných sportech, pogratulovali na dálku mimo jiné fotbalový brankář Petr Čech nebo oštěpařka Barbora Špotáková.

Ledecká na olympiádě v Pchjongčchangu před týdnem šokovala zlatou medailí v superobřím slalomu a dnes potvrdila roli favoritky v paralelním slalomu na snowboardu. "Congratulations to the history maker," napsal gólman Arsenalu a bývalý reprezentant Čech na sociální síti twitter.

Historický výkon dvaadvacetileté Ledecké ocenila i dvojnásobná olympijská vítězka a mistryně světa Špotáková. "Krásné ráno. To se to dobře vstává, když nás probudí zlato od Ester a hned na to zlaté sluníčko," napsala na facebooku. "Děkujeme za ten zážitek!!! Ester Ledecká prostě válí, ale to už ví celý svět," dodala.

Radost z velkého úspěchu krajanky měla i majitelka kompletní sady olympijských medailí ve sportovní střelbě Kateřina Emmons. "Vítej na začátku své výjimečné cesty, STR," napsala na facebooku v narážce na značku mladé lyžařky-snowboardistky. "A vydrž. Jsi neskutečnej profík a srdcař," dodala.

Možná s nejoriginálnějším příspěvek přišel televizní komentátor Robert Záruba. "Vytrvalá jako Emil Zátopek, pružná jako Věra Čáslavská, tým kolem ní je jako z Nagana, skluz Martiny Sáblíkové, švih Jana Železného a Báry Špotákové," uvedl na twitteru. "A Ester Ledecká dodala Ester LEDECKOU. Zrodila se nová sportovní legenda se zlatou hvězdou - vlastně dvěma," dodal.