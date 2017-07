Budapešť - Favorizovaná Američanka Katie Ledecká má na plaveckém mistrovství světa v Budapešti první dvě zlaté medaile. Nejprve potřetí za sebou vyhrála závod na 400 metrů volný způsob, tentokrát v rekordu šampionátu 3:58,34, a pak pomohla k triumfu americké kraulařské štafetě. Světový rekord na 100 metrů volný způsob překonala Švédka Sarah Sjöströmová, která na prvním úseku štafety zaplavala čas 51,71. Mezi muži získal třetí světový titul za sebou na kraulařské čtyřstovce Číňan Sun Jang.

Dvacetiletá Ledecká, která před dvěma lety v Kazani získala pět zlatých medailí, vybojovala na kraulové čtyřstovce jubilejní desáté zlato z mistrovství světa. Vlastní rekord šampionátu z dopolední rozplavby vylepšila o 72 setin sekundy a vyhrála s více než třísekundovou převahou před krajankou Leah Smithovou. Navázala tak na loňské olympijské zlato v této disciplíně.

Ve štafetě na 4x100 metrů volný způsob plavala Ledecká třetí úsek. Američanky s jejím přispěním porazily o 29 setin sekundy australské kvarteto. Třetí skončily Nizozemky.

Švédka Sjöströmová se jako první žena v historii dostala na kraulařské stovce pod 52 sekund. Na prvním úseku štafety o 35 setin překonala dosavadní historické maximum Australanky Cate Campbellové. Švédky nakonec doplavaly páté.

Odveta za olympiádu v Riu de Janeiro, kde skončil druhý za Australanem Mackem Hortonem, se vydařila olympijskému šampionovi z roku 2012 Sun Jangovi. Od hlavního soupeře se odpoutal hned po startu, v polovině závodu už měl bezmála sekundový náskok. Nakonec pětadvacetiletý Číňan vyhrál o dvě a půl vteřiny a navázal na zlaté medaile z MS v Barceloně a Kazani. Bronz stejně jako na OH 2016 získal Ital Gabriele Detti.

Mužskou štafetu na 4x100 metrů volný způsob stejně jako ženský závod vyhráli Američané. Stříbro se ztrátou 28 setin získali Brazilci, bronzové medaile vybojovali domácí Maďaři.

Češi v neděli na postup z rozplaveb MS nedosáhli

První soutěžní blok v bazénových plaveckých disciplínách na mistrovství světa v Budapešti nepřinesl české reprezentaci žádný postup. Nejlepší výsledek v rozplavbách zaznamenala sedmnáctým časem na kraulařské čtyřstovce Barbora Závadová. Výkonem 4:13,85 minuty se přiblížila k českému maximu na 67 setin.

Závadová před startem v doplňkové disciplíně nevěděla, co má očekávat. "Věděla jsem, že jsem dobře a hodně trénovala, tak jsem byla zvědavá, jestli se to projeví. Závod se nakonec vyvíjel dobře. Rozjela jsem sice pomaleji, což jsem cítila, ale na konci mi pak zbývaly síly. Chtěla jsem plavat rychleji a překonat český rekord, ale i tak je to můj druhý nejlepší čas v životě, takže pro mě dobré," uvedla v tiskové zprávě svazu.

Se vstupem do šampionátu na rozdíl od ní nebyl spokojený kraulař Jan Micka, který na čtyřstovce zaostal o pět sekund za osobním rekordem. Obsadil 28. příčku. "Závod byl takový prapodivný. Chtěl jsem plavat stejně jako před měsícem v Římě, technicky i fyzicky. Ale nevyšlo mi to. Nevím, kde se stala chyba," posteskl si Micka. Také on má stejně jako Závadová své hlavní disciplíny teprve před sebou.

V obdobné situaci byla znakařka Simona Baumrtová, která do šampionátu vstoupila 23. místem na krátké polohovce. Ve třetí desítce pořadí se umístili i Lucie Svěcená na motýlkářské stovce a Jan Šefl v padesátimetrovém sprintu motýlkem.