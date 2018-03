Aare (Švédsko) - Symbolicky jedenáctá dojela Ester Ledecká ve svém jedenáctém sjezdu Světového poháru. Ve finále elitního seriálu dnes na trati v Aare, kde se příští rok uskuteční mistrovství světa, chybovala a doufá, že postupně získá zkušenosti a bude pro soupeřky ještě větší hrozbou.

Respekt už si dvaadvacetiletá Ledecká mezi sjezdařkami ale vydobyla. Dvakrát vyhrála trénink sjezdu SP, v Aare v něm dojela druhá, a především šokovala triumfem v superobřím slalomu na olympijských hrách v Pchjongčchangu.

V Aare to bylo znát. Americká hvězda Lindsey Vonnová hodně zpozorněla, když Ledecká vystartovala a Italka Sofia Goggiaová v cílovém prostoru nervózně sledovala, jestli se česká závodnice nedostane před ní na druhé místo, čímž by ji připravila o malý glóbus za disciplínu. Tentokrát se to nestalo a obě favoritky si dost oddechly.

"Mám samozřejmě radost, že mě registrujou. Doufám, že mě budou registrovat čím dál víc. Budu o to usilovat," řekla Ledecká novinářům v cíli poté, co Vonnové pogratulovala k 82. triumfu v SP. "Ester už je pravidelnou hrozbou, ale musí se jí povést jízda a musí víc jezdit," uvedl sjezdařský kouč Tomáš Bank.

Ledecká úspěšně kombinuje alpské lyžování se snowboardingem - z obou sportů si přivezla z Koreji olympijské zlato. Proto jela v Aare tuto zimu teprve čtvrtý sjezd a 11. místo je její druhý nejlepší výsledek. "Musí mít víc šancí jezdit sjezd jako ostatní a tím pádem získá i víc zkušeností. Bude tak mít možnost se zlepšit," prohlásil Bank.

Z malého počtu špičkových sjezdů mohly pramenit její chyby v Aare. Krátce po startu udělala ve druhé bráně vlnovku. "Nesmyslnou kličku," zlobila se Ledecká. "Nedovedu si to vysvětlit. Nakaučované to rozhodně neměla," podotkl Tomáš Bank.

Po jízdě za Ledeckou přišla olympijská vítězka ve sjezdu Goggiaová a ptala se, jestli to byl úmysl. I to svědčí o tom, jak soupeřky Ledeckou sledují. "Já jsem dělala, jako že jo, že to mám takhle dobře nastudované, že to mělo být rychlé," vtipkovala Ledecká a vážně dodala: "Ale ve skutečnosti to úmysl nebyl. No jo, zkušenost."

Možná si špatně přebrala rady, které dostává krátce před startem od dalšího kouče a bývalého sjezdaře Ondřeje Banka. Spolu sledují předchozí jízdy a vymýšlejí ideální stopu. "Polemizovali jsme a asi moje nohy neměly úplně jasný plán, jak to tam vyřešit. Byla jsem trochu zmatená, ale mohlo to dopadnout hůř," řekla Ledecká.

Už se těšila na večerní video rozbor, aby se podívala, kde mohla začít oblouk dřív. Nebo jak se lépe zabalit do sjezdového postavení. "To si všechno řekneme, rozebereme to, aby se to neopakovalo a bude to příště ještě lepší," řekla Ledecká. Z jedenáctého místa měla radost. "Výsledek je fantastický, děkuju celému týmu," uvedla po své premiéře ve finále Světového poháru.

Ještě lepší může být ve čtvrtek, kdy poprvé od olympijského triumfu pojede super-G. "Moc se těším. Bude to zajímavé," řekla Ledecká. Zlatou olympijskou medaili si na finále SP nevzala. "Je doma u všech ostatních medailí a pohárů," uvedla.