Pchjongčchang - Narychlo namalovaná v autě si Ester Ledecká vyzvedla druhou zlatou olympijskou medaili. A když si cenný kov za výhru v dnešním paralelním obřím slalomu snowboardistek pověsila v Pchjongčchangu na krk, tu první z minulého týdne ze superobřího slalomu lyžařek si hřála v kapse bundy. Pak sledovala stoupat českou vlajku a v duchu si broukala hymnu.

Ledecká spěchala na slavnostní ceremoniál z Phoenix Parku. Podobně jako před týdnem s rychlobruslařkou Martinou Sáblíkovou musel jet řidič rychle, dělat přestupky, aby se dostala na slavnost včas. Při tom se snažila zkrášlit. "Málem jsem si čtyřikrát vypíchla oko řasenkou, ale nějak to nakonec vyšlo. Stihla jsem se nalíčit. Sice punkově po cestě a není to asi bůhvíjaká nádhera, ale snažila jsem se," řekla Ledecká.

Při přebírání první zlaté měla pocit, že se na pódiu ztrácí. Nyní se mohla považovat za zkušenou. "Jasně, přesně jsem věděla kam jít, kam si stoupnout, kde zapózovat," řekla Ledecká. "Taky jsem se tam trošku motala, ale když máte tolik emocí, tak je těžké se rozhlížet a snažit se soustředit na paní, která nás vedla."

Na stupně vítězů stejně jako na stadionu vyskočila a nejdříve zvedla dva prsty do véčka. "To asi bylo, jako že mám dvě (medaile)," uvedla Ledecká. Poté prsty vyměnila a nechala zvednutý malíček a palec. "To druhý byl surfařský pozdrav," zmínila vášnivá surfařka havajské gesto, kterému se říká šaka (shaka).

Na rozdíl od předávání medailí po superobřím slalomu viděla v hledišti i rodiče, kteří se před týdnem nestihli přesunout. "Mám radost, že to konečně viděli a byli tentokrát rychlejší," usmála se Ledecká. Otec zpěvák a skladatel Janek Ledecký píseň na její počest ještě nesložil, jak slíbil. "Doufám že to přijde, že nemluvil jen tak do větru."

Na vyhlášení si vzala i zlatou medaili ze super-G. "Aby byla se mnou," usmála se a vytáhla první zlato z kapsy, zatímco na krku se jí kývalo to druhé. Sjezdařskou medaili měla týden na nočním stolku. "Abych ji hezky viděla a držel jí tygříček (maskot her), takže o ní bylo postaráno," řekla Ledecká.