Praha - Prožila fantastické léto, má nové vesmírně klouzavé prkno a pocit, že je v lepší kondici než dříve. Česká medailová naděje pro zimní olympijské hry v Pchjongčchangu Ester Ledecká, mistryně světa ve snowboardingu a sjezdařka, se na nadcházející sezonu cítí připravena a olympijský tlak si nepřipouští.

Vrchol blížící se zimy začne za necelého půl roku. "Bude pořád co dělat, takže to uteče rychle. Ale já se těším na celou sezonu, na všechny závody," řekla dvaadvacetiletá Ledecká v rámci představení projektu Olympijský rok Českého rozhlasu.

Vítězka Světového poháru v paralelních disciplínách a už dvojnásobná mistryně světa se snaží olympijský šrumec nevnímat. "Celé haló, co je kolem toho, tomu se snažím trošku vyhnout, protože to je závod jako každý jiný," řekla.

Především si pochvalovala letní přípravu. Dle plánů svého dědečka Jana Klapáče již tradičně nabírala kondici na řecké Lefkadě. "Bylo to fantastické. Zase," rozzářila se při vzpomínce na osmitýdenní pobyt. "Měla jsem fyzickou přípravu prodlouženou. A mám radost a dobrý pocit, že jsem na sezonu připravená zase o trošku líp."

Opět zapojovala do programu za dozoru maminky neobvyklé novinky. "Zase jsme něco někde přidali, ale to jsou výrobní tajemství," nechtěla prozradit tréninkové metody. Nakonec odhalila alespoň jednu zajímavost. "Dělali jsme s lodními lany, silová cvičení a skákali. A tak bláznili," culila se dcera zpěváka Janka Ledeckého.

Opálená z řeckého slunce zamířila na sníh. Na ledovci v italské Cervinii si deset dnů zajezdila na 'prkně' i na sjezdovkách. "Snažila jsem se rozjet, trošku si to osahat a vrátit se do rytmu. A nezapomněla jsem to, ještě sjedu kopec," smála se.

Nyní vyráží na hlavní lyžařskou část přípravy. S trenérem Tomášem Bankem a realizačním týmem odletí ve čtvrtek do Chile. "Letní příprava mě bavila, windsurfing mi bude chybět, ale na sníh se těším. Je to moje hlavní náplň," řekla.

Pokračuje i ve spolupráci s Ondřejem Bankem. Dokonce se domluvili na více společných tréninkových dnech. "Byl i v Cervinii na kempu. Do Chile nejede, ale pojede tady na ledovce a pak na svěťák do Kanady," prozradila Ledecká.

Její program do zimy je už přesně rozplánovaný. Po Chile chce objíždět evropské ledovce ve Švýcarsku a v Rakousku. "Pojedeme tam, kde bude sníh, dobré podmínky a málo lidí," konstatovala. Koncem října odletí do amerického Copper Mountain na přípravu zaměřenou víc na snowboard, odtud přejede do Nakisky, kde budou lyžařské tréninky. A sezonu tak začne na lyžích - sjezdy v Lake Louise.

Předpokládá, že dostane rychlé sjezdovky, které s týmem teprve budou testovat. Jisté je, že už má nová prkna. "Jsou rychlý. Vypadají vesmírně, jako kdyby to byl trošku kluzák," rozplývala se a byla nadšená, že jejich design stejně jako kombinézy navrhl její bratr Jonáš. "Konečně to bude všechno, jak má být," podotkla Ledecká.

Na olympiádě pojede obě disciplíny. Na lyžích by měla stihnout superobří slalom a obří slalom. Favoritkou bude v paralelním obřím slalomu ve snowboardingu a věří, že zápřah fyzicky i psychicky ustojí. "Z předešlých sezon jsem na to natrénovaná a měla bych to úplně v pohodě fyzicky zvládnout. Kdybych cítila, že na to nemám, že to ohrozí moje výkony, což se nestane, tak bych to vymyslela nějak jinak," řekla.