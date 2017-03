Kayseri (Turecko) - Ester Ledecká vyhrála v tureckém Kayseri závod Světového poháru snowboardistek v paralelním obřím slalomu, který byl generálkou na mistrovství světa. Ve finále odloženého závodu, přerušeného v sobotu kvůli husté mlze, porazila o pouhé tři setiny sekundy Japonku Tomoku Takeučiovou.

"Možná by se to dalo odjet i v té sobotní mlze a silném větru, ale je dobře, že závod odložili na neděli. Bylo krásné počasí, byl to nádherný a rychlý závod se šťastným koncem," uvedla Ledecká na svém webu. "Alespoň jsme si něco nového vyzkoušeli, protože rozdělení do dvou dnů nás čeká ve finále SP ve Winterbergu a také prý na olympiádě. Takže vše špatné je k něčemu dobré," prohlásila.

Jednadvacetiletá Ledecká si dojela pro deváté vítězství v závodech SP v kariéře a pro třetí v této sezoně, kterou kombinovala s účastí v lyžařském Světovém poháru a na mistrovství světa ve Svatém Mořici. Obří slalom na snowboardovém šampionátu v Sierra Nevadě se uskuteční 14. března. V konečném pořadí SP v obřím slalomu skončila Ledecká třetí.

V hodnocení paralelních disciplín se česká obhájkyně křišťálového glóbu, jež kvůli lyžím vynechala tři snowboardové závody, dostala na druhé místo za Rusku Aljonu Zavarzinovou. Před závěrečným pohárovým závodem ve slalomu na ni ztrácí 80 bodů.

"Ve Winterbergu to bude skutečně velké finále. Nedá se spekulovat, kolik bodů mi bude stačit. Musím jet nejlépe, jak to půjde, a věřit, že to stačí. Budu bojovat až do konce," uvedla Ledecká.

Česká obojživelnice v Kayseri ve vyřazovacích jízdách postupně porazila Ladinu Jennyovou, ve čtvrtfinále další Švýcarku Patrizii Kummerovou a v semifinále Němku Ramonu Hofmeisterovou. Finále s Takeučiovou bylo mimořádně vyrovnané.

"Na prudké části sjezdovky jsem tušila, že má soupeřka asi tak půl brány náskok, a tak jsem se soustředila na ideální linii, abych mohla rozhodnout na rovnější části svahu. Ten se mi zdál v červené dráze rychlejší, i když samozřejmě až do cíle jsem netušila, jak to dopadlo. Periferně jsem druhou závodnici neviděla a ten rozdíl byl skutečně minimální," komentovala své těsné vítězství.

Výsledky SP v alpském snowboardingu v Kayseri:

Muži:

1. Prommegger (Rak.), 2. I Sang-ho, 3. Čche Po-kun (oba Korea), ...Brůžek nedokončil kvalifikaci.

Konečné pořadí obřího slalomu (po 6 závodech): 1. Jankov (Bulh.) 3630, 2. Prommegger 3300, 3. Karl (Rak.) 2920, ...56. Brůžek 48,9.

Průběžné pořadí SP: 1. Prommegger 4300, 2. Jankov 3950, 3. Karl 3600, ...59. Brůžek 48,9.

Ženy:

1. Ledecká (ČR), 2. Takeučiová (Jap.), 3. Hofmeisterová (Něm.).

Konečné pořadí obřího slalomu (po 6 závodech): 1. Zavarzinová (Rus.) 3900, 2. Kummerová (Švýc.) 3460, 3. Ledecká 2800.

Průběžné pořadí SP: 1. Zavarzinová 4140, 2. Ledecká 4060, 3. Kummerová 3840.