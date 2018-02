Pchjongčchang - Dvojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká ponese českou vlajku při nedělním slavnostním zakončení zimních olympijských her v Pchjongčchangu. Oznámil to šéf české mise Martin Doktor.

"Ester byla jako vlajkonoška jasná volba. Díky vítězstvím v super-G i paralelním obřím slalomu na snowboardu je nejen nejlepší českou sportovkyní na hrách, ale pro mnohé také jejich tváří," řekl Doktor. Dvojnásobný olympijský vítěz v rychlostní kanoistice z Atlanty 1996 nesl vlajku při zahájení her o čtyři roky později v Sydney.

"Je to úžasná pocta a jsem moc ráda, že mě k tomuhle úkolu vybrali," řekla Ledecká po slavnostním medailovém ceremoniálu. "Na druhou stranu se budu snažit tam zůstat co nejkratší dobu, abych se vyhnula chorobám a odpočinula si, protože mám před sebou ještě dlouhou sezonu," uvedla dvaadvacetiletá závodnice.

Při zahájení her v Pchjongčchangu připadla role vlajkonošky zlaté snowboardcrossařce ze Soči Evě Samkové, kterou si zvolili sami sportovci. Na konci her přebírá vlajku vždy některý z nejúspěšnějších účastníků. Před čtyřmi lety v Soči to byl trojnásobný medailista v biatlonu Ondřej Moravec, před ním si vlajku symbolicky předávali olympijští vítězové Aleš Valenta, Kateřina Neumannová a Martina Sáblíková.