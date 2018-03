Aare (Švédsko) - Olympijská vítězka Ester Ledecká superobří slalom ve finále Světového poháru v Aare nedokončila. Minula branku bezprostředně po prvním mezičase. Malý křišťálový glóbus za výhru v hodnocení disciplíny obhájila bronzová olympijská medailistka Tina Weiratherová, která dnes skončila šestá. Zvítězila Italka Sofia Goggiaová. Mezi muži vyhrál super-G Rakušan Vincent Kriechmayr, který ve středu triumfoval také ve sjezdu.

Kvůli větru byl superobří slalom zkrácen zhruba o 300 metrů, rozmary počasí si vynutily také odložení začátku závodu o 15 minut. Ledecká, která si právo startu vybojovala šokujícím triumfem na olympiádě, jela jako poslední se startovním číslem 26. Na prvním mezičase ztrácela na vedoucí Goggiaovou jen devět setin, ale pak vyjela z trati.

"Po ránu jsme malinko cítila záda a byla jsem rozhodnutá, pokud se bud cítit diskomfortně, tak z toho vyjedu, protože mi to za to nestojí. Sezona přede mnou je ještě dlouhá. Ono to tam dost drncalo, hodně holek v téhle pasáži chybovalo, tak jsem si řekla, že mi to za to nestojí," řekla Ledecká novinářům.

Úvodní pasáž trati ale zvládla dobře. Trenéru Tomáši Bankovi se v ní líbila. "Byl jsem spokojený s první zatáčkou, kde měly všechny holky problémy," poznamenal ke vstupu Ledecké do jejího posledního závodu v této sezoně lyžařského SP. Ve středečním sjezdu byla dvaadvacetiletá pražská rodačka jedenáctá.

Goggiaová zvítězila o 32 setin sekundy před Němkou Viktorií Rebensburgovou. Třetí skončila Američanka Lindsey Vonnová. Vedoucí žena disciplíny Weiratherová na vítěznou Italku ztratila více než sekundu a k pódiu měla tentokrát daleko. "Chtěla jsem jet na vítězství. Na startu ale nebyla televize a mohla jsem se dívat jen na mobilu. Z toho jsem se dozvěděla, že hodně závodnic mělo problémy. Všimla jsem si, že jsem jela trochu se zataženou ruční brzdou, ale nechtěla jsem riskovat výpadek," řekla Weiratherová, která měla startovní číslo sedm.

Její jediná konkurentka v boji o malý glóbus Lara Gutová ze Švýcarska vyjela jako jedenáctá a mohla zaútočit. Jenže krátce po startu upadla a nebodovala. Osmadvacetiletá Weiratherová tak zopakovala loňský triumf v této disciplíně. "Sportovně je pro mě glóbus výš než olympijská medaile, protože se tam počítá celá sezona," poznamenala.

Kriechmayr vyhrál v Aare po sjezdu i super-G

Kriechmayr vyhrál v Aare po sjezdu i poslední superobří slalom sezony. Nor Kjetil Jansrud, jenž měl už před závodem jistý malý křišťálový glóbus za tuto disciplínu, dnes obsadil na zkrácené trati o šesté místo.

Kriechmayr oslavil v závěru sezony v dalším těsném závodu třetí letošní vítězství. Šestadvacetiletý Rakušan, jenž se o středeční výhru ve sjezdu dělil s krajanem Matthiasem Mayerem, porazil dnes druhého Itala Christofa Innerhofera o čtyři setiny.

"Už to stačilo. Byla to dlouhá sezona. Teď mi to sice jde hezky, ale jsem si jistý, že to tak bude i v příští sezoně. Jezdil jsem dobře celý rok, ale dělal jsem příliš chyb," zhodnotil ročník Kriechmayr. "Druhé místo v SP super-G je skvělé, Kjetil byl výborný. Třeba vyhraju příští rok," dodal.

O třetí místo se v dnešním závodu s odstupem osmi setin podělili Nor Aksel Lund Svindal a Němec Thomas Dressen. Jansrud ztratil na šesté příčce 19 setin.

"Byla to velice dobrá sezona. Začal jsem ji výhrou a dokázal jsem se ve většině závodů dostat na stupně vítězů," pochvaloval si Jansrud. "Ale jsem rád, že jsem rozhodl už v Kvitfjellu, když se podívám na ty dnešní výsledky," okomentoval těsný závod. V konečném pořadí disciplíny porazil Kriechmayra o 80 bodů.

Na trať se vydal i už jistý celkový vítěz Světového poháru Marcel Hirscher. Rakušan, jenž se specializuje na točivé disciplíny, zvládl trať solidně a obsadil desáté místo. Za vítězem zaostal o 43 setin.

Finále SP ve sjezdovém lyžování v Aare - superobří slalom:

Muži:

1. Kriechmayr (Rak.) 49,43, 2. Innerhofer (It.) -0,04, 3. Svindal (Nor.) a Dressen (Něm.) oba -0,08, 5. Reichelt (Rak.) -0,15, 6. Jansrud (Nor.) -0,19, 7. Caviezel (Švýc.) -0,23, 8. Ferstl (Něm.) -0,37, 9. Walder -0,42, 10. Hirscher (oba Rak.) -0,43.

Konečné pořadí superobřího slalomu (po 6 závodech): 1. Jansrud 400, 2. Kriechmayr 320, 3. Svindal 274, 4. Reichelt 267, 5. Franz (Rak.) 226, 6. Ferstl 195.

Průběžné pořadí SP (po 35 z 37 závodů): 1. Hirscher 1520, 2. Kristoffersen (Nor.) 1205, 3. Svindal 886, 4. Jansrud 884, 5. Feuz (Švýc.) 856, 6. Pinturault (Fr.) 707, ...158. Berndt (ČR) 1.

Ženy:

1. Goggiaová (It.) 1:07,92, 2. Rebensburgová (Něm.) -0,32, 3. Vonnová (USA) -0,53, 4. Gisinová (Švýc.) -0,75, 5. Brignoneová (It.) -0,93, 6. Weiratherová (Licht.) -1,08, 7. N. Fanchiniová (It.) -1,15, 8. Veithová -1,20, 9. Schmidhoferová -1,24, 10. Venierová (všechny Rak.) -1,44, ...Ledecká (ČR) nedokončila.

Konečné pořadí superobřího slalomu (po 8 závodech): 1. Weiratherová 461, 2. Gutová (Švýc.) 375, 3. Veithová 339, 4. Gisinová 313, 5. Goggiaová 311, 6. Brignoneová 296, ...47. Ledecká 7.

Průběžné pořadí SP (po 37 z 39 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 1673, 2. Holdenerová (Švýc.) 1088, 3. Rebensburgová 977, 4. Goggiaová 958, 5. Weiratherová 887, 6. Vlhová (SR) 864, ...61. Ledecká 101, 114. Capová 12, 118. Pauláthová 8, 119. Dubovská (všechny ČR) 7.