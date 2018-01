Lackenhof (Rakousko) - Snowboardistka Ester Ledecká měsíc před začátkem olympijských her v Pchjongčchangu vyhrála i třetí závod sezony Světového poháru v obřím slalomu. Dnes triumfovala v rakouském Lackenhofu, kde po vítězné kvalifikaci nepřipustila problémy ani ve vyřazovacích jízdách.

Dvaadvacetiletá Ledecká si díky nejrychlejšímu kvalifikačnímu času mohla počtvrté v sezoně vybírat dráhu pro vyřazovací jízdy. Záhy navíc přišla o největší soupeřku z kvalifikace. Ruska Aljona Zavarzinová, která zajela druhý kvalifikační čas, totiž vypadla hned v osmifinále.

Úřadující mistryně světa v obřím slalomu Ledecká v pavouku na cestě do finále s výrazným náskokem porazila vicemistryni světa Švýcarku Patrizii Kummerovou, Němku Selinu Jörgovou i Rusku Jekatěrinu Tuděgeševovou, která byla na loňském MS bronzová. Její finálová soupeřka Julia Dujmovitsová z Rakouska, která na OH 2014 v Soči vyhrála slalom, závěrečnou jízdu nedokončila.

"Mám radost, že se mi to dneska povedlo. Ale pořád tam vidím spoustu chybiček, které ještě budeme s trenérem ladit," poznamenala Ledecká pro server czechteam.info. Byla ráda, že se umoudřilo počasí. "Zajela jsem si skvělé jízdy, protože to fakt vypadalo, že bude celý den pršet, a nakonec to bylo úplně v pohodě. Dokonce to prosolili takovým způsobem, že se to vůbec nerozbíjelo. Fakt to bylo dobré od začátku do konce a mohli jsme si to užít," pochvalovala si.

Ledecká, která kombinuje snowboard s lyžemi, v této sezoně SP snowboardistek utrpěla zatím jedinou porážku. Před Vánoci vypadla v osmifinále slalomu v Cortině d'Ampezzo. Obří slalomy v Carezze i v Cortině vyhrála. Svou aktuální dominanci ale nijak zvlášť nevnímá. "Mám pořád na čem pracovat a jsem ráda, že se to zatím vyvíjí, jak se to vyvíjí," řekla.

Nechtěla ani spekulovat, zda je nyní v životní formě. "Těžko říct, to by musel posoudit někdo zvenčí. Já se snažím každým rokem zlepšovat a jenom doufám, že se mi to bude dařit," doplnila. Nyní se zase přesune na lyže, příští týden pravděpodobně absolvuje sjezd a superobří slalom SP v rakouském středisku Bad Kleinkirchheim.

Mužský závod v Lackenhofu vyhrál stříbrný olympijský medailista ze Soči Nevin Galmarini. Jednatřicetiletý Švýcar ve finále o pouhou setinu sekundy předčil Slovince Roka Marguče.

SP ve snowboardingu v Lackenhofu (Rakousko) - paralelní obří slalom:

Muži: 1. Galmarini (Švýc.), 2. Marguč (Slovin.), 3. Payer (Rak.), ...v kvalifikaci 61. V. Brůžek (ČR).

Průběžné pořadí obřího slalomu (po 3 závodech): 1. Galmarini 2300, 2. Payer 1650, 3. Sobolev (Rus.) 1600, ...63. V. Brůžek 25.

Průběžné pořadí SP (po 4 závodech): 1. Galmarini 2660, 2. Fischnaller (It.) 2510, 3. Sobolev 1890, ...66. V. Brůžek 25.

Ženy: 1. Ledecká (ČR), 2. Dujmovitsová (Rak.), 3. Jennyová (Švýc.).

Průběžné pořadí obřího slalomu (po 3 závodech): 1. Ledecká 3000, 2. Jörgová 1510, 3. Hofmeisterová (obě Něm.) 1400.

Průběžné pořadí SP (po 4 závodech): 1. Ledecká 3290, 2. Schöffmannová (Rak.) 1900, 3. Jörgová 1750.