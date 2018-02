Pchjongčchang - Ester Ledecká naplnila na prkně očekávání trenéra Petra Kouřila i fyzioterapeuta Jakuba Marka, s kterými shodně spolupracuje tři roky. Podle prvního jela olympijský paralelní slalom koncentrovaná jako každý jiný závod a podle druhého znovu ukázala vítěznou mentalitu.

Kouřil Ledeckou trénoval lyžařsky a na snowboarding jí připravuje prkno. Při závodu stojí vždy na startu a je poslední, kdo na jezdkyni mluví. "Spíš komunikujeme nonverbálně. Vnímám, koukám na ni pozorně a ve finále, když jsme před startem, neslyší ode mě nic jiného, než ať si to užije a dobře se baví," řekl.

Na startu všech jízd přišla Kouřilovi stejná jako vždycky. Připnula si prkno, ve startovací bráně rozhýbala boky a vyrazila vstříc výhře. "Přesně tak, jak jsem čekal, že bude vypadat. Koncentrovaná, jako je vždycky. Kdybyste mi dali dva obrázky ještě ze Světového poháru, nepoznal bych rozdíl," řekl.

Olympijský den se podle Kouřila nelišil od "běžných" na Světovém poháru, což bylo záměrem. "Snažíme se držet nastavení, aby ten den byl jako každý jiný. Po super-G jsem jen přeskočil na další den a stejně tak to dělala Ester," uvedl Kouřil.

Role fyzioterapeuta Marka při závodu je kmitat ze startu k cíli a zpět. Vozí Ledecké oblečení a náhradní prkno. Závodní po jízdě vždy zabalí do ochranného obalu a odveze nahoru Kouřilovi, který zkontroluje, jestli je v pořádku a případně doladí.

"Jak by řekla moje babička: Máme to za sebou," usmíval se Marek po zlatu Ledecké v paralelním obřím slalomu. "Ona je vítěz v hlavě. To je důležité, to ji žene dopředu, odlišuje a dělá jí to závod trošičku jednodušší. Jde to toho naplno,." řekl.

Pro oba muže od Šumperku ale výhrou Ledecké na olympiádě v Pchjongčchangu práce nekončila. Museli zabalit materiál a připravit věci na cestu domů. "Pak snad bude chvilka klidu, budu si moct dát pivo a bavit se i o jiných věcech než lyže a snowboarding," řekl Kouřil, přezdívaný Olsen. "A není to konec. Za týden máme závody v Turecku, jenom se otočíme doma a pokračujeme v sezoně," řekl Marek.

Přece jen se ale na chvilku zastaví oba na den dva doma. "Těším se, až půjdu s kámoši večer do sauny a od všeho si odpočinu," uvedl Marek a doufal, že úspěch Ledecké zůstane v lidech déle než jen pár chvil. "Důležité je, aby si to lidi uvědomovali i do budoucna a nežili jenom tímhle momentem."