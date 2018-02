Pchjongčchang - Americký snowboardingový trenér všestranné Ester Ledecké mluvil po zlatu v paralelním obřím slalomu na olympiádě v případě české hvězdy o broušení diamantu. Zpočátku přitom Justin Reiter pochyboval, že jde prkno skloubit s lyžováním, ale včas pochopil, že opak je pravdou.

Ledecká totiž v Pchjongčchangu jasně ukázala, že to jde. Týden před dnešní výhrou na snowboardu ovládla superobří slalom na lyžích a z her si veze dvě zlaté. "Tohle je zápis do dějin. Neuvěřitelná věc. To množství mentálního tlaku, který ustála, to vzbuzuje velký dojem," nešetřil Reiter chválou na účet dvaadvacetileté dívky.

Během týdne je Ledecká schopná vyměnit lyže za snowboard a obráceně a po krátkém tréninku se rovnat nejlepším. V případě prkna dokonce danému sportu dominovat. "Musíte ten diamant vždy znovu a znovu vyčistit," řekl Reiter a dodal: "Pokaždé si z toho děláme srandu, že když přejde k nám z lyží a naopak, tak buď jezdí moc přímo, nebo má tendence jít moc do oblouku. Tam a zase zpátky."

Základem úspěchu Ledecké jsou podle Američana tři písmena "S.T.R.", znamenající jméno Ester. "Ona je mimořádný jedinec. Její prací je být nejlepší na světě. Je jedním z největších dříčů na světě. Jedním z nejlepších sportovců. Trénink a tvrdou práci miluje víc než vítězství a to jsou dva nejsilnější atributy úspěchu," řekl Reiter.

Ledecká unikátně spojuje lyžování se snowboardem, ale Reiter si to až do loňského října nemyslel. Nejdříve se snažil Ledecké vysvětlit, že by se měla zaměřit na snowboard, ale neměl pak ze sebe dobrý pocit a druhý den otočil. "Řekl jsem, jestli chceš lyžovat, je mi to fuk. Pojďme na to. Je to tvoje kariéra. A od téhle chvíle cítím, že podpora z obou stran ji ještě zvedla, dodala jí křídla," uvedl Reiter.

Skončily tím snahy tlačit Ledeckou víc jedním směrem. "Naším největším cílem pro tuto sezonu bylo stvořit šampiona, ne závodního koně. Dát jí sílu k tomu, aby dělala svoje vlastní rozhodnutí, svoje vlastní volby. Podporovat je," řekl.

S lyžařským trenérem Tomášem Bankem spolupracují a obě disciplíny se doplňují. Z lyží si Ledecká na prkno přináší rychlost a obráceně balanc a cit pro pohyb. Podle Reitera jí to pomohlo při vítězném super-G. "V jednu chvíli to vypadalo, že by mohla spadnout, ale pomohla si pohybem ze snowboardu a zůstala na trati," poukázal Reiter.

Myslí si, že by se i díky Ledecké mohl změnit pohled na současné sportovce. Nevidět je jen jako jednostranně zaměřené investice. "Když je někdo v devíti letech obskakovaný proto, že je předurčen být dalším LeBronem, tak z něj chtějme mít LeBrona a Davida Beckhama dohromady. A změňme to hlavně tak, že prioritou bude, aby ho to bavilo. Aby ho bavila tvrdá práce," řekl americký trenér.

Osobně je po olympijském úspěchu šťastný především z Ledecké. "Jsem poctěn, že jsem malým podílem přispěl. Ona věděla, co chce dokázat, koncentrovala svoji energii správným směrem. Byla by docela zklamaná, kdyby odjížděla se zlatem ze super-G a bez snowboardové medaile. Hřeje mě, že si splnila oba sny," řekl.