Pchjončchang - Až se bude i po mnoha letech vzpomínat na hry v Pchjončchangu, určitě se každému vybaví jméno Ester Ledecká. Zápis do historie v podobě triumfu ve dvou tak odlišných sportech, jakým jsou sjezdové lyžování a snowboarding, z ní podle světových médií udělal vůbec největší postavu XXIII. zimních olympijských her.

Hlavně její vítězství v superobřím slalomu vyvolalo ve sportovním světě skutečný šok. A sjezdařské specialistky přinutilo ptát se: Co děláme špatně, když nás porazí teprve dvaadvacetiletá snowboardistka, která má za sebou jen pár velkých závodů na lyžích? Poražené soupeřky, hvězdy první velikosti, se o Ledecké vyjadřují s úctou a obdivem.

Její dvě zlaté výrazně vylepšily bilanci české výpravy, která se z Koreje vrací s celkem sedmi medailemi. To je o jednu méně než v Soči, ale podstatně víc, než před hrami očekávali bookmakeři i velcí optimisté.

V žebříčku zemí to znamená 14. místo, stejně jako v Naganu a Vancouveru a o jednu příčku lepší než v Soči. Až za Českou republikou skončily například Bělorusko, Polsko, Finsko nebo Čína, která bude mít za čtyři roky v Pekingu co zlepšovat.

Pro Martinu Sáblíkovou vzhledem k problémům se zády, které ji provázely, není stříbro ze závodu na 5000 m po předchozích zlatých žních zklamáním. I když fanoušci doufali, že získá medaili i na tříkilometrové trati. Podobnou cenu má bronz snowboardistky Evy Samkové, která čtyři roky od Soči nevyhrála žádný velký závod, ale na vrchol cyklu se připravila skvěle.

Karolína Erbanová na pětistovce dokázala, že české rychlobruslení už není jen záležitostí jedné ženy. Biatlonisté, kteří po rozpačitém průběhu sezony a bez Gabriely Koukalové odlétali do Pchjončchangu s obavami, že se jim nepodaří ani přiblížit k úspěchu ze Soči, zásluhou úvodních sprintů Veroniky Vítkové a Michala Krčmáře přece jen neodjíždějí s prázdnou.

Klasické lyžování, donedávna výkladní skříň českého sportu, však za světem hodně zaostává. Nejlepším výsledkem jsou dvě umístění Martina Jakše na konci první desítky, všichni další běžci, skokani i sdruženáři končili hluboko v poli poražených.

A hokejové medaile, na něž fanoušci marně čekají už od roku 2006, zase unikly. Turnaj se hrál poprvé po dvaceti letech bez hvězd z NHL a ruský tým splnil úlohu největšího favorita, přestože začal nečekanou porážkou od Slovenska a ve finále s Německem byl jen necelou minutu od prohry.

O 102 medailových sad se podělilo celkem třicet zemí. To znamená, že 62 zemí se z Pchjongčchangu vrací bez medaile. Zlatých bylo uděleno o jednu víc, protože německý a kanadský dvojbob měly po čtyřech jízdách na setinu stejný čas.

Obrovským úspěchem skončily hry pro Norsko. Reprezentanti země s pouhými pěti miliony obyvatel získali 39 medailí, z toho 14 zlatých. Tolik cenných kovů ještě žádná výprava na jedněch hrách neukořistila. Američané ve Vancouveru měli o dvě medaile méně. Norové je sbírali v obrovském spektru od klasického a alpského lyžování přes biatlon a rychlobruslení až po curling a lyžařský slopestyle.

Běžci Klaebo, Sundby a Krüger dali dohromady sedm zlatých a dvě stříbrné a spolu francouzským biatlonistou Martinem Fourcadem se stali nejúspěšnějšími účastníky her. Dalších pět medailí získala Marit Björgenová, celkově jich má patnáct a vévodí tabulce nejlepších zimních olympioniků.

Norové od olympiády v Turíně v roce 2006, kde měli jen dva olympijské vítěze, udělali obrovský krok. Němci se jim v počtu zlatých vyrovnali a postarali se také o jednu z největších senzací her. V hokejovém turnaji porazili Švédsko i Kanadu, měli na dosah i finálový triumf nad Ruskem, ale i stříbro je pro ně největším úspěchem hokejové historie.

Korejci využili výhody domácího prostředí a 17 medailí je pro nejlepším výsledkem v olympijských dějinách. Efekt hostitelské země zafungoval i tentokrát. Pořadatel se vždy chce ukázat v co nejlepším světle a investuje spoustu peněz nejen do sportovišť a infrastruktury, ale i do přípravy reprezentantů, včetně angažování zahraničních odborníků. Svou roli sehrává i podpora diváků, která byla v Koreji zvláště výrazná.

Jak Korejci promění úspěšnou organizaci her v ekonomický úspěch v podobě zvýšeného zájmu zahraničních turistů a investorů, to teprve ukáže čas. Politologové soudí, že by hry mohly mít příznivý vliv i na uvolnění napětí mezi oběma zeměmi na Korejském poloostrově. I když od návštěvy severokorejské delegace a společného týmu hokejistek vede ke skutečně přátelským vztahům ještě dlouhá cesta.

Očekávaný ústup z pozic zaznamenali Rusové, jimž kvůli dopingové aféře chyběla většina velkých hvězd, navíc nesměli startovat pod svou vlajkou. Zatímco v Soči slavili 13 zlatých, z nichž už dvě pro prokázaný doping ztratili, teď mají jen dva vítěze - patnáctiletou krasobruslařku Alinu Zagitovovou a hokejovou sbornou.

Dva dopingoví hříšníci z ruské výpravy se proti pravidlům provinili i v Pchjongčchangu a Mezinárodní olympijský výbor rozhodl, že Rusům plnohodnotnou účast na hrách zatím neumožní.

Ruský curler Alexandr Krušelnickij byl jediný, kdo musel v Pchjongčchangu vracet olympijskou medaili. A lze jen doufat, že až za pár let technologie odhalování dopingu dožene experty na jeho užívání, nebudou se olympijské výsledky zpětně znovu přepisovat.