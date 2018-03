Aare (Švédsko) - Ester Ledecká obsadila druhé místo v tréninku na středeční sjezd Světového poháru ve sjezdovém lyžování v Aare. Dvojnásobná olympijská vítězka, která ještě v sobotu závodila na snowboardu, nestačila na zkrácené trati jen na Alice McKennisovou z USA.

Dvaadvacetiletá Ledecká si na snowboardu v sobotu ve Švýcarsku zajistila velký křišťálový glóbus za paralelní disciplíny. Soukromým letadlem přeletěla do Švédska, kde v neděli a v pondělí trénovala a strávila tak dva dny na lyžích.

Na sjezdovkách stála poprvé od senzačního vítězství v superobřím slalomu 17. února na olympijských hrách v Pchjongčchangu.

V tréninku startovala s číslem 22, postupně zrychlovala a po dojetí do cíle vedla. Na měřených úsecích měla rychlost 103,5 a 102 km/h. Hned po Ledecké ale jela McKennisová a českou závodnici porazila o 23 setin sekundy.

"Bylo to fajn," hodnotila Ledecká trénink pro Radiožurnál a deník Sport. Měla před jízdou štěstí na zlepšené podmínky. "První holky to měly daleko horší. Vypadalo to, že nebude moc vidět pod nohy, to by bylo nepříjemné, ale bylo to jen tak dvě brány nahoře. Pak se to krásně rozjasnilo, až mě to překvapilo," uvedla.

"Ester měla lepší viditelnost, prvních deset holek mělo ještě zataženo, což také hrálo roli, ale pro nás je to signál, že všechno je v pořádku," řekl trenér Tomáš Bank. "Druhé místo beru s rezervou, některé holky jely špatnou stopu. Podívají se na video, jak jely Lindsey Vonnová, Ester nebo McKennisová, a závod pojedou jinak."

Organizátoři nepustili sjezdařky do horní části, protože po sněžení nestihli sjezdovku upravit. "Uvidíme, jak se s tím vypořádají. Doufám, že nám to pustí celé," přála si Ledecká. "Moc tomu nevěřím. Nevím, jestli to budou riskovat," řekl Bank a dodal, že vzhledem k hlášenému teplejšímu počasí bude mít Ledecká měkčí trať.

Večer však pořadatelé oznámili, že sjezdařky budou ve středu závodit na celé trati. Navíc od 9:30 naplánovali ještě jeden trénink, který lyžařky kvůli silnému větru nemohly absolvovat v pondělí.

I po druhém místě v tréninku si Bank především přál, aby se Ledecká v závodu vešla do patnáctky, která je ve finále SP bodována. "Tím by se udržela se ve třicítce pro příští sezonu a měla tak dobrou pozici. A když bude lepší, tak jen dobře," řekl Bank k výsledku. Trať sjezdu podle něj Ledecké vyhovuje. "Zatáčky jsou dlouhé a náročné, je tam potřeba odvaha, to by jí mohlo hrát do karet," doplnil.

Nejlepším výsledkem Ledecké ve sjezdu Světového poháru je sedmé místo z prosince v Lake Louise, kde jednu tréninkovou jízdu dokonce vyhrála.

Sjezd je v Aare na programu ve středu od 12:00. O den později se díky výhře na olympiádě postaví Ledecká také na start super-G od 10:30.

Trénink na středeční sjezd SP žen v Aare (Švédsko):

Muži:

1. Svindal (Nor.) 1:21,42, 2. Kriechmayr (Rak.) -0,32, 3. Dressen (Něm.) -0,39.

Ženy:

1. McKennisová (USA) 57,11, 2. Ledecká (ČR) -0,23, 3. Schnarfová (It.) -0,40.