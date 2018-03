Aare (Švédsko) - Ester Ledecká vstoupila do finále Světového poháru jedenáctým místem ve sjezdu. Závod v Aare vyhrála Američanka Lindsey Vonnová, na kterou česká reprezentantka ztratila 77 setin sekundy. Malý křišťálový glóbus za triumf v hodnocení této disciplíny získala dnes druhá Italka Sofia Goggiaová, která vyhrála o tři body. Mezi muži získal glóbus Švýcar Beat Feuz, který byl dnes třetí. O výhru se podělili Rakušané Mayer a Kriechmayr.

Ledecká, která si v sobotu na snowboardu zajistila velký křišťálový glóbus za paralelní disciplíny, závodila na lyžích poprvé od senzačního olympijského triumfu v super-G. Po druhém místě v úterním tréninku dnes se startovním číslem 22 na výrazně zkrácené trati na soupeřky od prvního mezičasu ztrácela. Jedenácté místo je ale jejím druhým nejlepším výsledkem ve sjezdu. Lépe si vedla jen v prosinci v kanadském Lake Louise, kde skončila sedmá. V hodnocení disciplíny jí patří 22. příčka a má zaručenou výhodnou pozici pro příští sezonu.

"Spokojená jsem moc. Měla jsem radost, že jsem se sem vůbec dostala, protože to bylo natěsno," uvedla Ledecká, která se do finále dostala po pouhých třech sjezdech v sezoně. "A bylo to super. V jízdě byly bohužel trošku chybičky, ale to snad budu mít čas se doučit. Mám radost, že jsem si mohla zajet na tomhle kopci," řekla dvojnásobná olympijská šampionka.

Za sebou nechala například rakouskou hvězdu Annu Veithovou či Norku Ragnhild Mowinckelovou, stříbrnou olympijskou medailistku ve sjezdu z Pchjongčchangu.

"Jsem rád, že to zvládla do patnáctky, přestože udělala tři poměrně zásadní chyby. Ona může vyhrát, ale musí předvést perfektní jízdu a dneska to perfektní jízda nebyla. Jedenácté místo je samozřejmě super," řekl trenér Tomáš Bank.

V drobném sněžení vyhrála časem 55,65 sekundy Vonnová a svou rekordní bilanci rozšířila o 82. triumf v SP. K absolutnímu rekordu švédské legendy Ingemara Stenmarka jí chybějí už jen čtyři vítězství. K zisku devátého glóbu za sjezd jí ale ani prvenství v Aare nestačilo. Olympijská vítězka Goggiaová na ni ztratila jen šest setin a náskok v celkové klasifikaci udržela. Vonnová potřebovala, aby se mezi ně vklínila alespoň jedna další závodnice.

"Jízda se mi povedla, jela jsem na hraně. Dole jsem udělala malou chybu, ale jsem spokojená. Prohrát o tři body je samozřejmě kruté, ale není to tak hrozné, jako kdybych o tři body ztratila velký glóbus," řekla Vonnová. "Už nejsem nejmladší a nebudu mít tolik příležitostí jako Sofia."

Goggiaová se stala čtvrtou Italkou, která vyhrála hodnocení disciplíny ve Světovém poháru. Ve sjezdu se to v letech 2001 a 2002 podařilo Isolde Kostnerové, v obřím slalomu triumfovaly Deborah Compagnoniová (1997) a Denise Karbonová (2008).

"Po olympiádě to nebylo jednoduché, ale řekla jsem si, že musím urvat ještě glóbus za sjezd. Nakonec to bylo hodně těsné. Při čekání jsem byla hodně nervózní. Ještě nikdy jsem tak netrpělivě nečekala na konec závodu," uvedla pětadvacetiletá Italka.

Ve čtvrtek mají ženy v Aare na programu superobří slalom, v němž může Ledecká startovat díky šokujícímu triumfu na hrách v Pchjongčchangu. Závod by měl začít v 10:30.

Feuz má malý glóbus za sjezd, o výhru v Aare se podělili Rakušané

Beat Feuz vyhrál ve Světovém poháru hodnocení sjezdu. Švýcarský lyžař skončil ve finále v Aare třetí a porazil jediného zbývajícího konkurenta v boji o malý křišťálový glóbus Aksela Lunda Svindala z Norska. Celkově Feuz zvítězil o 70 bodů. O výhru ve finálovém sjezdu v Aare se podělili Rakušané Matthias Mayer a Vincent Kriechmayr.

Jednatřicetiletý Feuz v této sezoně vyhrál tři sjezdy SP a v dalších čtyřech včetně toho dnešního skončil na stupních vítězů. Navíc získal bronz na ZOH v Pchjongčchangu. V Aare, kde byl mužský závod kvůli sněžení přeložen z dopoledne na odpoledne, zaostal o čtyři setiny sekundy za vítězným rakouským duem. Olympijského šampiona Svindala však nechal o osm setin za sebou a pojistil si vedení v hodnocení sjezdu.

Kriechmayr a Mayer se postarali o první rakouské vítězství ve sjezdu v této sezoně. Kriechmayr vyhrál sjezd SP poprvé v kariéře. "Celou sezonu jsem podstatně rychlejší ve sjezdu než v super-G. Hodně šancí jsem promarnil, třeba v Bormiu nebo Kitzbühelu. Jsem šťastný, že to tady klaplo," řekl šestadvacetiletý Rakušan, který je na pátém místě nejlepším zástupcem tradiční alpské velmoci v hodnocení sjezdu.

Nevadilo mu, že se o výhru dělil. "Když jsem viděl, že jsme na tom nastejno, tak jsem se radoval ještě víc, než když jsem byl sám v cíli," vyprávěl Kriechmayr. Jeho kolega z reprezentace na tom byl podobně. "Vlastně to není dvojité vítězství, ale dvě vítězství najednou. Ale domluvené to samozřejmě nebylo," dodal Mayer.

Úřadující mistr světa Feuz získal malý křišťálový glóbus poprvé v kariéře, před šesti lety byl v bodování sjezdu druhý za Rakušanem Klausem Kröllem. Navázal na krajana Didiera Cuche, který jako dosud poslední Švýcar tuto disciplínu ovládl čtyřikrát v letech 2007, 2008, 2010 a 2011.

V aktuální sezoně je tak už mezi muži rozhodnuto o všech držitelích malých glóbů za jednotlivé disciplíny i velkého za celkový triumf v SP. Ten získal posedmé za sebou Rakušan Marcel Hirscher. Do konce sezony zbývají tři závody.

Finále SP ve sjezdovém lyžování v Aare (Švédsko) - sjezd:

Muži: 1. Kriechmayr a Mayer (oba Rak.) oba 1:20,21, 3. Feuz (Švýc.) -0,04, 4. Svindal (Nor.) -0,12, 5. Dressen (Něm.) -0,24, 6. Muzaton (Fr.) -0,30, 7. Franz (Rak.) -0,32, 8. Clarey (Fr.) -0,42, 9. Jansrud (Nor.) -0,43, 10. Roger (Fr.) -0,44.

Konečné pořadí sjezdu (po 9 závodech): 1. Feuz 682, 2. Svindal 612, 3. Dressen 446, 4. Paris (It.) 386, 5. Kriechmayr 384, 6. Mayer 348.

Průběžné pořadí SP (po 34 z 37 závodů): 1. Hirscher (Rak.) 1494, 2. Kristoffersen (Nor.) 1205, 3. Feuz 856, 4. Jansrud 844, 5. Svindal 826, 6. Pinturault (Fr.) 687, ...158. Berndt (ČR) 1.

Ženy: 1. Vonnová (USA) 55,65, 2. Goggiaová (It.) -0,06, 3. McKennisová (USA) -0,28, 4. Rebensburgová (Něm.) -0,33, 5. Fluryová (Švýc.) -0,37, 6. Schnarfová (It.) -0,43, 7. Weiratherová (Licht.) -0,49, 8. Johnsonová (USA) -0,56, 9. Schmidhoferová (Rak.) -0,69, 10. N. Fanchiniová (It.) -0,71, 11. Ledecká (ČR) -0,77.

Konečné pořadí sjezdu (po 8 závodech): 1. Goggiaová 509, 2. Vonnová 506, 3. Weiratherová 394, 4. Hütterová (Rak.) 272, 5. Shiffrinová (USA) 256, 6. Gisinová (Švýc.) 240, ...22. Ledecká 94.

Průběžné pořadí SP (po 36 z 39 závodů): 1. Shiffrinová 1673, 2. Holdenerová (Švýc.) 1068, 3. Rebensburgová 897, 4. Vlhová (SR) 864, 5. Goggiaová 858, 6. Weiratherová 847, ...61. Ledecká 101, 114. Capová 12, 118. Pauláthová 8, 119. Dubovská (všechny ČR) 7.