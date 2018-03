Aare (Švédsko) - Příchod Ondřeje Banka do trenérského týmu Ester Ledecké je označován za rozhodující esenci, která pomohla české hvězdě získat zlato v olympijském superobřím slalomu. Bývalý sjezdař se sám nazývá asistentem a řekl, že ho Ledecká každým dnem udivuje.

Bank poprvé pomáhal Ledecké celou zimu a opakuje, že obdivuje píli a pracovitost dvaadvacetileté sportovkyně, která v Pchjongčchangu po šokujícím triumfu v super-G potvrdila roli favoritky na snowboardu a přidala druhé zlato.

Skloubení lyží a prkna podle Banka není problémem a dá se v něm pokračovat. "Klidně, ale z mého pohledu chytřeji, aby toho odpočinku a regenerace bylo víc. Ona chce stihnout všechno a bohužel to nejde. Nebo jde, ale má to svoje limity," řekl novinářům po finále Světového poháru v Aare.

Narážel na fakt, že Ledecká ve švédském středisku nedokončila superobří slalom kvůli bolestem zad, s kterými má dlouhodobě problémy. "Kdyby chtěla dělat všechno, dá se to vymyslet, aby ji to tolik nezatěžovalo," konstatoval.

Střídání lyží a snowboardu má podle něj své výhody. Připomněl například variabilitu tréninku. "Když trénuje na prkně, tak trénuje skluz, jsou tam nějaké principy stejné jako v lyžování, a to mě na tom baví hodně. Mě baví, že jezdí na prkně," usmál se Bank, ale zopakoval i negativa. Jedním je nedostatek odpočinku. "A lyžím vlastně věnuje jenom padesát procent tréninku, což není moc," řekl.

Jeho přínos pro lyžování Ledecké vyzdvihl jeho starší bratr Tomáš. Ten dříve vedl rovněž Ondřeje, nyní pomáhají dceři zpěváka Janka Ledeckého společně. "Díky Ondrovi se hodně změnilo. Když už jsme na Ester byli dva, tak vše líp pochopila. Je takovou osobností, že o pokynech pořád pochybuje, ale když přišel Ondra a hustili jsme to do ní dva, tak asi pochopila, že to je důležité," tvrdí Tomáš Bank.

Podle Ondřeje Banka udělala Ledecká na lyžích během letošní zimy velký pokrok. "Každým lyžováním mě překvapuje, jak rychle to jde. Byla to fajn a krásná sezona," řekl a dodal: "Mezi soupeřkami, kterým já nejvíc nejvíc věřím na top pětku, může jezdit a může z toho klidně být bedna. To záleží, jak se to komu povede."

Předností Ledecké je stabilita, kterou ocenila i hvězdná Rakušanka Alexandra Meissnitzerová. Ruku v ruce s tím jde síla. "Fyzicky je na tom dobře," řekl Bank. Své svěřenkyni dával za příklad jízdy Italky Sofie Goggiaové, olympijské vítězky ve sjezdu a držitelky křišťálového glóbu za disciplínu. "Snažím se Ester ukazovat na videích její stopu, přístup a vše. Má v sobě malinko i chlapské pojetí," řekl.

Ondřej Bank se celou sezonu učil s Ledeckou co nejlépe komunikovat a postupem času se snaží, aby mu sama lyžařka říkala, co vnímá. "Potřebuju znát její názor, aby se dalo posunout dál. Obecně to bylo super, mě to hrozně moc bavilo. Je to zkušenost a je radost pracovat s někým takovým, jako je Ester," ocenil Bank.

Nejspíš tak Ledecké pomůže i v další zimě. "Asi jo," přikývl a dodal, že mu střídání lyží a snowboardu vlastně vyhovuje. "Čas je problém. Nechtěl jsem být od rodiny, a kdyby nejezdila na prkně, tak bych s ní stejně nemohl být víc času."