Sierra Nevada (Španělsko)/Praha - Dvě velké medailové naděje má česká výprava na mistrovství světa ve snowboardingu a akrobatickém lyžování. V alpských disciplínách snowboardistů je favoritkou obhájkyně titulu v paralelním slalomu Ester Ledecká a na první medaili ze světového šampionátu chce dosáhnout olympijská vítězka ve snowboardcrossu Eva Samková.

Druhý společný šampionát snowboardistů a akrobatických lyžařů se ve španělské Sierra Nevadě uskuteční od 8. do 19. března. Česká výprava čítá 23 jmen.

Jednadvacetiletá Ledecká i o dva roky starší Samková stály v sezoně každá čtyřikrát na stupních vítězů ve Světovém poháru. Ledecká, která startovala i v lyžařském Světovém poháru a na mistrovství světa ve Svatém Mořici, na snowboardu třikrát vyhrála a jednou dojela druhá. Samková má dvě výhry a dvě druhá místa.

V paralelním slalomu, v němž obhajuje titul, Ledecká v této sezoně vládla v Cortině d'Ampezzo. Úspěšnější byla v paralelním obřím slalomu, který vyhrála dvakrát - naposledy v neděli v Turecku.

Kvůli odložení závodu v Kayseri na neděli musela malinko upravit program před MS. "V pondělí odletíme do Německa, kde nás čekají dva tréninky, a pak se přesuneme už do dějiště mistrovství světa do Španělska," uvedla.

K soupeřkám Ledecké patří Ruska Aljona Zavarzinová, Japonka Tomoka Takeučiová, Švýcarka Patrizia Kummerová či Rakušanka Ina Meschiková.

Samková jede stejně jako Ledecká na čtvrté mistrovství světa. Nejlépe skončila při své premiéře v roce 2011 v La Molině pátá. Sedmá byla v kanadském Stonehamu a předloni šestá v rakouském Kreischbergu.

"Cílem je bedna. Chci se dostat do trojky. Když mě ježdění bude bavit, nebudu dělat moc chyb v trati, tak tam jedu kvůli pódiu," řekla Samková před odletem do Španělska, kde v neděli dojela druhá v závodu SP v La Molině. Nyní stráví den a půl odpočinkem v Barceloně a pak se přesune do Sierra Nevady.

Už na pátý titul mistryně světa bude útočit Američanka Lindsey Jacobellisová. Pozor si Samková musí dát na Australanku Belle Brockhoffovou, s kterou bojuje o výhru v SP, i na Italku Michelu Moioliovou, vítězku nedělního závodu.

Prosadit by se mohla i Šárka Pančochová. Stříbrná medailistka ve slopestylu z roku 2011 skončila na úvod sezony třetí v big airu v Miláně a v lednu byla osmá ve slopestylu v Kreischbergu, ale minulý týden na US Open nepostoupila z kvalifikace. Favoritkami jsou Jamie Andersonová z USA a Rakušanka Anna Gasserová.

Přihlášeno je 777 závodníků z 50 zemí, z toho je 413 snowboardistů a 364 akrobatických lyžařů.

Nominace ČR:

--------

Snowboarding:

Snowboardcross: Eva Samková, Vendula Hopjáková, Kateřina Louthanová, Sára Veselková, Matouš Koudelka, Jan Kubičík, Michal Hanko, Radek Vintr.

Alpské disciplíny: Ester Ledecká, Viktor Brůžek, Adam Počinek.

Freestyle: Šárka Pančochová, Kateřina Vojáčková, Petr Horák, Jan Nečas, Mikoláš Pajer, Daniel Porkert.

Akrobatické lyžování:

Freestyle: Barbora Nováková, Robin Holub.

Skikros: Nikol Kučerová, Andrea Zemanová, Jiří Čech.

Boule: Daniel Honzig.

Program MS:

--------

Středa 8. března:

9:30 jízda v boulích - kvalifikace, 14:00 jízda v boulích - finále.

Čtvrtek 9. března:

10:00 slopestyle muži (snowboarding) - kvalifikace, 12:00 paralelní jízda v boulích - finále, 14:00 slopestyle ženy (snowboarding) - kvalifikace, 16:15 akrobatické skoky - kvalifikace.

Pátek 10. března:

12:15 U-rampa ženy (snowboarding) - kvalifikace, 14:00 U-rampa muži (snowboarding) - kvalifikace, 19:30 akrobatické skoky - finále.

Sobota 11. března:

9:30 snowboardcross - kvalifikace, 12:00 slopestyle (snowboarding) - finále, 20:00 U-rampa (snowboarding) - finále.

Neděle 12. března:

12:00 snowboardcross - finále.

Pondělí 13. března:

12:00 snowboardcross družstva - finále.

Úterý 14. března:

10:00 paralelní obří slalom - finále.

Středa 15. března:

13:00 paralelní slalom - finále.

Čtvrtek 16. března:

19:00 Big Air - kvalifikace,

19:35 U-rampa (akrobatické lyžování) - kvalifikace.

Pátek 17. března:

11:30 slopestyle (akrobatické lyžování) - kvalifikace, 19:30 Big Air - finále.

Sobota 18. března:

14:00 skikros - finále, 20:00 U-rampa (akrobatické lyžování) - finále.

Neděle 19. března:

12:00 slopestyle (akrobatické lyžování) - finále.