Brno - Led na Brněnské přehradě už láká k bruslení, dostal se na sílu 12 centimetrů. Podle brněnských strážníků, kteří led měří, ale nemusí být takto tlustý po celé ploše. Aktuálně nejsilnější vrstva ledu je v Mariánském údolí, a to 16 centimetrů. V tiskové zprávě to dnes ČTK sdělil mluvčí strážníků Jakub Ghanem. Brněnská přehrada měla dostatečně silný led pro bruslení a další aktivity i loni v lednu, v předchozích dvou zimách voda vůbec nezamrzla.

Dvanácticentimetrová tloušťka se uvádí jako minimum pro bezpečný vstup, což Brněnská přehrada splňuje. "Městská policie přesto upozorňuje, že naměřené hodnoty nejsou zárukou bezpečného pohybu po hladině. Přírodní vodní plochy jsou nevyzpytatelné a vrstvu ledu často narušují vodní proudy nebo bahenní plyny," upozornil dnes mluvčí.

Nelze tak podle něj garantovat, že by měl led souvislou tloušťku po celé ploše. Jistotu tedy pro návštěvníky nepředstavuje ani Žebětínský rybník s naměřenými 14 centimetry.

V Holáskách strážníci naměřili jen osm centimetrů tloušťky ledu, rybník Splavisko u Chrlic má jen sedm centimetrů, což je pro vstup na led nedostatečné.

Jak strážnici připomínají, na vodní ploše je vhodné se zdržovat co nejblíže břehu, ideálně ve společnosti dalších lidí, kteří by v případě potřeby mohli přivolat pomoc. Bruslaři by s sebou měli mít mobilní telefon, aby případně mohli zavolat o pomoc záchranných složek.

O bezpečnost lidí na přehradě se stará poříční jednotka strážníků. Vždy, když hladina nádrže zamrzne, měří tloušťku ledu. Také informuje o tom, nakolik je bezpečný, a dohlíží na návštěvníky.