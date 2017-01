Koblenc (Německo) - Vůdkyně francouzské krajní pravice Marine Le Penová prohlásila, že každá země musí mít možnost opustit euro, pokud si to bude přát. "Neříkám, že každá země musí opustit euro, ale musíme mít tuto možnost, pokud si to daná země přeje," řekla a sklidila potlesk na konferenci evropské krajní pravice v Koblenzi.

Předpověděla také, že odchod Británie z Evropské unie bude mít na společenství "dominový efekt", a amerického prezidenta Donalda Trumpa označila za "neoliberála".

"Prožíváme konec jednoho světa a zrození jiného. Zažíváme návrat národních států," zdůraznila.

Le Penová, která jde jako jeden z předních kandidátů do letošních prezidentských voleb ve Francii, před více než dvěma týdny prohlásila, že Francie i další země eurozóny by měly opustit euro jako jednotnou měnu a vrátit se k dřívějšímu systému "společné evropské měny", která by existovala vedle měn národních. Le Penová coby předsedkyně Národní fronty tak navrhla návrat k systému ECU, tedy Evropské měnové jednotky.

ECU byla zúčtovací měna vytvořená na základě měnového koše, v EU a předešlé struktuře Evropských společenství fungovala od konce 70. do konce 90. let, kdy byla nahrazena eurem.

Le Penová by se podle průzkumů měla probojovat do druhého kola francouzských prezidentských voleb. Tam by ale měla prohrát s kandidátem hlavního proudu, nejspíše konzervativcem Françoisem Fillonem. Le Penová prosazuje odchod Francie z eurozóny jako jediný z hlavních kandidátů.

Šéfka francouzských nacionalistů se v Koblenzi účastní konference Svoboda pro Evropu, které se účastní také předsedkyně Alternativy pro Německo (AfD) Frauke Petryová nebo předseda nizozemské krajně pravicové Strany pro svobodu (PVV) Geert Wilders. V místě se čekají demonstrace odpůrců krajní pravice, v pohotovosti je tisícovka policistů.