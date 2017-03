Paříž - Francouzský centrista Emmanuel Macron sice získal v nejnovějších průzkumech naději na vítězství již v prvním kole nadcházející prezidentské volby, o spolehlivější voliče se ale stejně opírá jeho nacionalistická rivalka Marine Le Penová. Je tak pravděpodobnější, že první kolo přece jen vyhraje nakonec ona. Informoval o tom na svém webu francouzský deník Le Monde.

Podle průzkumu provedeného agenturou Ipsos na vzorku téměř 11.000 potenciálních voličů, což je zhruba desetinásobek oproti obvyklému počtu dotazovaných, jsou tři čtvrtiny stoupenců Le Penové odhodlány pro ni za každou cenu hlasovat. Macron může počítat s věrností pouze 42 procent podporovatelů.

V úplných číslech to znamená, že Le Penová má prakticky jistých 20 procent hlasů v prvním kole, zatímco Macron jen deset.

Centristický politik je z tohoto úhlu pohledu na tom hůře i než skandály pronásledovaný pravicový kandidát a bývalý premiér François Fillon, který se může opírat o podporu 62 procent skalních příznivců. A v celkovém součtu má podle všeho jistých 12 procent hlasů, tedy o dva procentní body více než Macron. Pokud by na tom závisely výsledky prvního kola, pak by do druhého postoupil s Le Penovou nikoli Macron, ale právě Fillon.

Když se podle průzkumu přičtou i hlasy nejistých voličů, pak by měla Le Penová vyhrát první kolo s více než 26 procenty hlasů a na druhém místě skončit Macron s 23 procenty hlasů. Fillon nedosahuje ani 20 procent.

O výsledcích druhého kola se zatím nepochybuje. Stále se počítá s tím, že v něm Le Penová neuspěje, protože se za jejího soupeře postaví většina voličů neúspěšných kandidátů z prvního kola.