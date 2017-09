New York - Válečná hysterie kolem KLDR může vést ke katastrofě, je to cesta do slepé uličky a k záhubě. V projevu na Valném shromáždění OSN to prohlásil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Doporučil světovému společenství vyřešit krizi pokojnou cestou podle návrhů Moskvy a Pekingu.

Lavrov pochválil prezidenta USA Donalda Trumpa, že ve svém úterním projevu v OSN odmítl diktát, který nesmí být vnucován cizím národům. "Pod těmito slovy se může podepsat každý," řekl. Obvinil nicméně NATO z oživování ducha studené války, rozšiřování svého vlivu na východ a vyvolávání protiruských nálad. V politice západních států podle Lavrova převládá hrubý nátlak v podobě jednostranně vyhlášených sankcí.

Sankční opatření, které vyhlásily Spojené státy proti Íránu, podle ruského ministra přímo ohrožují jadernou smlouvu, kterou světové mocnosti s Teheránem uzavřely. "Je to neoprávněné a podkopává to kolektivní charakter mezinárodního úsilí," prohlásil.

Situace v Sýrii v Moskvě podle Lavrova vyvolává opatrný optimismus. Vznikají podmínky pro dialog vlády s opozicí a pro obnovu svrchovanosti Sýrie. Případy chemických útoků v regionu by měly být podrobeny pečlivému vyšetřování "bez pokusů manipulovat OSN", řekl ruský ministr. Dodal, že Moskva vyzývá k urychlenému vyslání humanitární pomoci do osvobozených syrských regionů.

Lavrov účastníky všeobecné rozpravy informoval, že jeho země hodlá na nynější schůzi Valného shromáždění OSN otevřít diskusi o boji s kybernetickou zločinností a útoky hackerů.