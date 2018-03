Moskva/Londýn - Británie odmítla poskytnout Rusku přístup k informacím o kauze ruského tajného agenta Sergeje Skripala, jehož se v Británii někdo pokusil otrávit. Prohlásil to dnes na tiskové konferenci v Moskvě ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Řekl, že Rusko nebude reagovat na ultimativní žádost Londýna o vysvětlení, kterou Moskvě adresovala premiérka Theresa Mayová.

Mayová v pondělí oznámila, že Skripal a jeho dcera Julija byli otráveni nervovou látkou Novičok, kterou v minulosti Moskva vyvinula. Proto se britská vláda domnívá, že je "vysoce pravděpodobné", že Rusko je za čin zodpovědné. Ruského velvyslance v Londýně Mayová vyzvala, aby podal vysvětlení.

Pokud podle premiérky Moskva věrohodné vysvětlení neposkytne do dnešní půlnoci, bude Londýn čin považovat za "nezákonné užití síly ruským státem proti Spojenému království".

"Dřív než předkládat ultimáta by Británie měla dodržet své vlastní závazky vůči mezinárodnímu právu, v daném případě vůči konvenci o zákazu chemických zbraní," komentoval Lavrov britský požadavek.

"Jakmile se objevily pověsti o tom, že ve vztahu ke Skripalovi byla použita látka vyrobená v Rusku, okamžitě jsme oficiálně požádali o možnost látku analyzovat. Na naše absolutně zákonné požadavky jsme ale dostali negativní odpověď, odmítli nás," prohlásil Lavrov.

Ministr zopakoval dřívější ruská tvrzení, že Moskva ke kauze Skripala a jeho dcery nemá žádný vztah. Pokud ale Británie požádá Rusko o informace o údajně použité látce, ruská strana podle Lavrova v souladu s platnou mezinárodní konvencí "do deseti dnů" odpoví. Zatím prý taková žádost z Londýna nepřišla.

Ruský ministr vyzval britské úřady, aby Rusům umožnily přístup k dokumentaci o Skripalově případu. Odůvodnil to tím, že agentova dcera Julija je občankou Ruské federace.

Skripal, který byl agentem ruské vojenské rozvědky, se v 90. letech nechal naverbovat britskou tajnou službou MI6. V roce 2004 byl v Rusku zatčen a o dva roky později odsouzen na 13 let do vězení za špionáž. V roce 2010 ho Moskva spolu s dalšími třemi osobami vyměnila za deset svých špionů zadržených v USA; od té doby žije Skripal v Británii.

Podle agentury Interfax si dnes ruské ministerstvo zahraničí pozvalo k rozhovoru velvyslance Spojeného království v Moskvě Laurieho Bristowa, s největší pravděpodobností kvůli Skripalově kauze.

Skripal nemá šanci na uzdravení, tvrdí tvůrce smrtící látky

Sergej Skripal ani jeho dcera Julija nemají po otravě ani při těch nejpříznivějších okolnostech šanci plně se uzdravit. Napsala to ruská agentura Interfax s odvoláním na Vila Mirzajanova, jednoho z hlavních tvůrců nervové látky Novičok, která pravděpodobně zasáhla ruského agenta pracujícího pro britskou tajnou službu MI6 i jeho dceru.

Mirzajanov, který podle ruských médií emigroval do USA, podle Interfaxu tvrdí, že látku Novičok nemohla použít jiná země než Rusko, protože složení substance bylo tajné. "Mohlo to udělat jen Rusko... Můžou to odeslat v diplomatickém zavazadle, kam se jim zlíbí," cituje agentura ruského chemika.

Mirzajanov popsal Novičok jako aerosol desetkrát účinnější než jakákoli jiná látka paralyzující nervový systém. "Vyléčit se z následků je prakticky nemožné, ti lidé jsou odepsáni. Dokonce i kdyby přežili, nikdy se neuzdraví," tvrdí Rus usazený v New Jersey.

Do anglického Salisbury, kde k útoku došlo, přivezli pachatelé dva samostatné neškodné komponenty, které se před útokem smíchají, pokračoval Mirzajanov. "Deset gramů už je příliš. V létě jen dva gramy stačí, aby zabily 500 lidí," prohlásil.

Vil Mirzajanov podle některých ruských médií emigroval do USA v 90. letech minulého století, když v Rusku vyšel jeho kritický článek. Obvinil v něm ruské úřady, že nedodržují mezinárodní závazky, které státům ukládaly zastavit výrobu chemických zbraní.

Ruská média dnes publikují řadu informací zpochybňujících verzi britských vyšetřovatelů. Bývalý ruský hlavní lékař Gennadij Oniščenko novinářům řekl, že látka, která Skripala otrávila, mohla být vyrobena i na Západě. Únik nervových substancí z ruských objektů byl prý vyloučen, sklady jsou navíc po likvidaci chemických zbraní prázdné.

Podle Sergeje Gončarova, jehož ruská média označují za veterána protiteroristických operací, se ruské tajné služby už před několika desetiletími útoků na "přeběhlíky" zřekly. "Od ukončení stalinské éry naše tajné služby přestaly přeběhlíky zabíjet. A pro nejnovější ruskou historii to platí s jistotou," prohlásil Gončarov.