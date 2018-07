Nymburk - Demolice lávky přes Labe v Nymburce, která je v havarijním stavu a hrozí zřícením, začne v pátek ráno. Stavební firma lávku postupně přestřihne na obou březích, konstrukce tak spadne do Labe, odkud ji firma následně vytáhne. V Labi by měla lávka zůstat zřejmě až do úterý 7. srpna. Definitivně hotovo by pak mělo být 12. srpna, řekli na tiskové konferenci zástupci města a stavební firmy Strabag.

Firma Strabag vyhrála minulý týden výběrové řízení na odstranění lávky s cenovou nabídkou 6,5 milionu korun. Lávku město uzavřelo kvůli špatnému stavu v prosinci, v červnu plavební správa zastavila s okamžitou platností provoz lodí na Labi pod lávkou, město uzavřelo i prostranství na obou březích. Lávka je stejné konstrukce a od stejného projektanta jako zřícená lávka v Praze-Troji.

Demolici budou doprovázet přísná bezpečnostní opatření. Od dnešního dne je uzavřeno parkoviště pod Eliškou v bezprostřední blízkosti lávky, protože firma již zahájila přípravné práce.

Demolici může pokazit počasí, do pátku je také třeba přeložit veškeré sítě, co lávkou vedou. Pod stavbou vede plynové potrubí, i to se musí odpojit.

Sutiny z řeky budou vytahovat hasičské tanky, které dodá HZS Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Celkem by na místě měly být tři tanky hasičů.