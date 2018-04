Praha - Radotínská lávka je zajištěná od oprav v roce 2014, dnes zahájené zpevňování má pouze snížit riziko havárie. Všechna opatření slouží tomu, aby cesta na druhou stranu Berounky vydržela do doby, než bude postavena lávka nová. ČTK to řekl místostarosta Prahy 16 Miroslav Knotek (ODS). Lávka je ode dneška do konce měsíce uzavřená kvůli zpevňování. Náklady na toto opatření jsou 800.000 korun.

"To zajištění vlastní lávky bylo uděláno po povodních 2013 a v podstatě stačí to na to, aby byla lávka funkční. Kdyby došlo k nějaké havárii, tak si sedne na podpěry a bude na nich ležet. Tohle je jen zpevnění, aby nedošlo k tomu, že by si sedla na ty podpěry," řekl Knotek. Na stavu lávky se výrazně podepsaly povodně. "Od povodní 2002 se neustále nějak sanuje a opravuje, protože je to lávka, která do tohoto terénu není moc vhodná," dodal Knotek.

Radotínská lávka je z roku 1994 a je sestavena z prefabrikovaných dílů, které jsou sepnuté lany. "Je to z období, kdy se začínaly stavět tyto přepnuté konstrukce a v podstatě největší chyba té lávky je, že tam chybí otvory, pro kontrolu stavu lan," dodal Knotek. Při zpevňování budou díly spojené ještě ocelovými plechy, které v případě přetržení lan lávku podrží.

Lávku kontroluje statik jednou za rok. Mimořádně byla zkontrolována v prosinci po pádu lávky v Troji. Statik v posudku stanovil několik preventivních opatření, které je nutné udělat, aby mohl být na lávce zachován omezený provoz do doby, kdy bude postavena lávka nová, nejdéle však do roku 2020.

Od posudku radnice nechala na most umístit čidlo, které v případě vyšší rychlosti větru než deset metrů za sekundu rozsvítí červené světlo, které signalizuje zákaz vstupu na lávku. Zároveň byl zakázán vstup větším skupinám, aby nadměrně nezatěžovaly konstrukci, a na lávku nesmí vjíždět motocykly.

Hlavní město připravuje stavbu nové lávky v Radotíně. Její stavba má podle Knotka stát do 50 milionů korun. Ve druhé polovině roku by měla být vybrána firma na zhotovení lávky a do konce roku by měla začít stavba, na kterou pro tento rok hlavní město vyčlenilo 17 milionů korun.

Praha má se stavem mostů a lávek dlouhodobě problémy. Loni v prosinci se zřítila lávka pro pěší mezi Císařským ostrovem a Trojou a na několik týdnů byl uzavřen Libeňský most, který bylo nutné podepřít. Opravu potřebují rovněž Hlávkův a Palackého most a chystá se rekonstrukce Barrandovského mostu.