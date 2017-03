Ilustrační foto - Trenér fotbalistů do 21 let Vítězslav Lavička.

Ilustrační foto - Trenér fotbalistů do 21 let Vítězslav Lavička. ČTK/Sznapka Petr

Praha - Fotbalovým reprezentantům do 21 let sice poslední přípravný sraz před červnovým mistrovstvím Evropy vyšel a porazili Slovensko 4:1 a Polsko 2:1, trenér Vítězslav Lavička však krotí euforii. Na hře svých svěřenců viděl nedostatky, které s nimi rozebíral.

"Výhry jsou dobré pro sebevědomí, takže v tomto směru panuje spokojenost. Ale zase bych krotil přílišnou spokojenost s výsledky oproti předvedené hře. Je tam pořád hodně věcí, na kterých musíme zapracovat. Po Slovensku se kluci až divili, jak kritický a dlouhý rozbor jsme dělali," připustil Lavička na dnešní tiskové konferenci. "Je třeba, aby kluci plnili základní principy a dostali návod, jak to mají dodržovat i v klubech," dodal.

Sraz ale považuje za velmi důležitý pro další práci s týmem. "Sešli jsme se po čtyřech měsících a bylo důležité si znovu upevnit návyky. Sehráli jsme dvě utkání proti účastníkům Eura. Měli jsme možnost si vyzkoušet i některé nové hráče. Sice jsme nebyli v kompletním složení, ale byla to příležitost pro další hráče. Proti Slovensku mě potěšila produktivita, proti Polsku zas charakter týmu," hodnotil Lavička.

Ocenil i výkon některých nových či staronových hráčů v nominaci, kteří zastoupili zraněné fotbalisty či opory, které přešly do A-týmu. "Vyzkoušeli jsme si třeba Kašu a Stronatiho. Máme šanci si je porovnávat s našimi stabilnějšími hráči. Také Nečas na soupeře platil, navíc proti Polsku vytvořil vítězný gól. Líbil se mi i Linhart, který proti Slovensku velmi dobře pracoval. Snažil se na to navázat i proti Polsku. Konkurence do útoku je poměrně vysoká, ale ukázal, že o nominaci bude bojovat," chválil Lavička.

Největší radost měl ale z Václava Černého, který v poslední době bojoval se zdravotními obtížemi a vypadl z prvního týmu Ajaxu Amsterodam zpět do juniorky. "Prožívá v Ajaxu složitější období, ale jeho výkon a zejména produktivita našemu týmu hodně pomohla. Měl jsem s ním dlouhý rozhovor mezi čtyřma očima. On měl velkou motivaci na tomto srazu ukázat, že je připravený a zdravý a že má co nabídnout. I proto jsem moc rád, že mu to vyšlo," hodnotil kouč Černého čtyři góly ve dvou zápasech.

Pro evropský šampionát v Polsku by měl mít opět k dispozici opory Patrika Schicka, Antonína Baráka a Jakuba Jankta, kteří již dostávají pozvánky od Karla Jarolíma do národního týmu a všichni by měli být i na kvalifikaci s Norskem, která se kryje se soustředěním jednadvacítky. Pak se ale k týmu připojí a odjedou do Polska.

"Zas až taková komplikace to nebude. Všichni s námi odehráli dost zápasů a jsou zapracovaní. Je to vše načasované, aby se stihli připojit a odjet s námi do Polska. Minulé pondělí jsme s nimi měli schůzku a pro mě je nejdůležitější, že všichni tři mají chuť s námi na šampionát jet," ujistil Lavička.